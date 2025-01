5 dicas para aumentar o score e conseguir mais crédito

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Cuidar da saúde financeira nunca foi tão importante, principalmente em tempos em que a concessão de crédito está cada vez mais criteriosa. Um dos fatores mais observados pelas empresas e bancos é o score, que funciona como uma espécie de avaliação da conduta financeira.

Trabalhar para aprimorar sua pontuação é essencial para superar barreiras na hora de buscar crédito, mas também para construir um histórico que reflita responsabilidade e planejamento. Nesse cenário, a adoção de práticas saudáveis pode fazer toda a diferença na sua relação com os bancos.

Brasileiros endividados

Vivemos em um país com alta procura por crédito, ao mesmo tempo em que os índices de inadimplência estão nas alturas. Informações recentes da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) revelam que o percentual de famílias brasileiras endividadas chegou a 78,5% no segundo semestre de 2024.

Dados da Consumidor Positivo, marketplace que reúne soluções acessíveis para quem precisa de crédito, revelam que o registro de novas dívidas negativadas dos brasileiros alcançou a 1,8 milhão. Ao mesmo tempo, considerando o mesmo período, os pedidos por aprovação de crédito dobraram, atingindo a marca de 24,8 milhões.

“Esse cenário de desequilíbrio resulta em um ciclo vicioso para o brasileiro, que, com maior dificuldade em obter crédito, acaba por retardar a recuperação de sua vida financeira“, ressalta Fernando Iodice, CEO da Consumidor Positivo.

Mantendo um bom score

Diante desse cenário, manter um bom score é fundamental para garantir crédito na praça, e, ao mesmo tempo, alcançar a estabilidade com mais equilíbrio e saúde. A pontuação, que vai de 0 a 1.000, é dividida em três faixas: de 0 a 399, são baixas as chances de conseguir crédito. De 400 a 699, a chance é média; e, acima de 700, há altas chances de obtenção.

Pensando nisso, Fernando Iodice, especialista em finanças, lista algumas dicas para auxiliar o brasileiro a manter o seu score com bons níveis. Confira!

1. Pague suas contas em dia

A pontualidade nos pagamentos é um dos fatores mais importantes para um bom score. Atrasos e inadimplências impactam negativamente sua pontuação. Organize seu orçamento para garantir que todas as contas sejam quitadas dentro do prazo.

2. Negocie suas dívidas

Procure negociar com os credores para encontrar condições mais favoráveis para saldar seus débitos. A partir do momento em que o indivíduo paga a primeira parcela de uma renegociação de dívida, ou quita integralmente, é possível observar o aumento do score em poucas semanas.

3. Mantenha um histórico de crédito saudável

Ter um histórico de crédito limpo e consistente ajuda a construir uma boa pontuação. Evite contrair novas dívidas desnecessárias e procure manter uma relação equilibrada entre o crédito utilizado e o disponível.

É preciso manter os dados atualizados junto às instituições financeiras visando a uma avaliação mais favorável de crédito (Imagem: fizkes | Shutterstock)

4. Mantenha suas informações cadastrais atualizadas

Manter seus dados atualizados nas instituições financeiras e abrir um cadastro positivo pode ajudar a garantir que sua pontuação de crédito reflita com precisão sua situação financeira.

5. Consulte seu score regularmente

Acompanhar sua pontuação de crédito com frequência é uma prática importante para identificar e corrigir problemas financeiros rapidamente, permitindo ajustes e diminuir o risco de crédito negado.

