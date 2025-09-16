5 dicas para atingir a nota máxima na redação do Enem

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A redação é uma das etapas mais decisivas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), pois vai além de avaliar o conhecimento dos conteúdos escolares: ela mede a capacidade do estudante de organizar ideias, argumentar de forma coerente e propor soluções para problemas da sociedade. Com peso significativo na nota final, ela exige atenção à estrutura, clareza na exposição e domínio da norma padrão da língua portuguesa.

De acordo com Mara Coura Linhares, autora de Redação do Fibonacci Sistema de Ensino, os candidatos devem se atentar às competências avaliadas, pois cada uma tem sua especificidade. A escolha inadequada de uma palavra ou de um argumento na defesa da tese apresentada, por exemplo, pode provocar a perda de 40 pontos. “Dominar cada detalhe de cada competência é crucial para evitar o desconto de pontos importantes e distanciar a nota da redação dos 900 pontos”, explica.

Para a especialista, a Competência 1 — que avalia o domínio da norma culta da Língua Portuguesa — pode ser a mais desafiadora para o estudante, pois as regras gramaticais podem ser complexas. Aspectos como concordância, pontuação, principalmente o uso da vírgula, e regência são os principais erros observados nas redações. Em relação à argumentação, a professora explica que não relacionar de forma coerente a tese defendida ao repertório legitimado também pode ser fator agravante na determinação da nota final.

Nesse contexto, visando ajudar os candidatos a atingirem a nota máxima na redação do Enem, Mara Coura Linhares lista algumas dicas. Confira!

1. Siga a estrutura do texto dissertativo-argumentativo

Lembre-se de que a redação do Enem deve ser um texto dissertativo-argumentativo, com introdução, desenvolvimento e conclusão; por isso, é essencial considerar essa estrutura na preparação para a prova.

2. Elabore a tese e selecione informações

De acordo com Mara Coura Linhares, é importante que a tese apresentada seja elaborada de forma clara e objetiva. “Organize as informações mais pertinentes para a defesa das ideias”, indica.

3. Estude para a redação por eixo temático, e não por temas

A especialista explica que, dessa forma, é possível observar problemas comuns para temas variados, suas causas e consequências.

O ideal é treinar a escrita da redação e analisar os erros cometidos (Imagem: Halfpoint | Shutterstock)

4. Treine a redação uma vez por semana

Mara Coura Linhares recomenda que, ao receber correções de redações produzidas nos moldes do Enem, o candidato analise os erros cometidos e desenvolva estratégias para superá-los. “Somente após essa etapa, faça uma redação sobre outro tema. Não adianta escrever várias redações ao mesmo tempo e cometer os mesmos erros”, recomenda.

5. Esteja bem-informado

A especialista reforça a importância de estar por dentro das principais questões e problemáticas enfrentadas no país. “Sem conhecimento de mundo e visão crítica, de nada valerá a estratégia de escrita e compreensão temática da prova”, alerta.

Por Rafaella Bragiotti