O quarto do bebê é um dos ambientes mais importantes da casa, pois é onde a criança vai passar grande parte do tempo nos primeiros meses de vida. No Feng Shui, técnica chinesa que busca equilibrar as energias dos ambientes, esse espaço deve ser planejado com atenção, indo além da escolha de cores suaves e móveis bonitos.

De acordo com as arquitetas Belisa Mitsuse (Bel) e Estefânia Gamez (Tef), sócias do BTliê Arquitetura, um ambiente bem pensado pode ajudar no sono da criança, no equilíbrio emocional e até no seu desenvolvimento mental. “O quarto de bebê é o primeiro universo que a criança conhece. Um espaço equilibrado traz paz para o sono e protege a energia vital do pequeno”, explica Bel.

Esse ambiente também deve ser planejado pensando em toda a família. “Ao planejar, levamos em conta não só o bebê, mas também a mãe — em fase de fragilidade hormonal — e a família, que precisa circular com conforto e tranquilidade”, acrescenta Tef.

Abaixo, confira 5 dicas para aplicar o Feng Shui no quarto do bebê!

1. Materiais dos móveis do quarto

No Feng Shui, cada escolha de material e cada centímetro livre contam. “Evite berços de metal”, orienta Tef, que justifica: “O metal conduz a energia e pode deixar o bebê mais agitado. Prefira móveis em madeira ou revestidos em tecido, que agem como isolantes e promovem aconchego.”

Bel reforça a importância de uma cabeceira fechada no berço: “Ela funciona como um escudo protetor para a cabeça do bebê, criando um ponto de descanso seguro.”

2. Aproveitando os espaços adequadamente

Conforme as sócias, o layout do quarto do bebê deve favorecer a circulação. Sugere-se deixar pelo menos 80 cm de passagem ao redor do berço e do trocador, evitando corredores estreitos e móveis excessivamente grandes. “Quando a mobília bloqueia o fluxo, a energia fica estagnada — e isso se reflete em noites mal dormidas e irritabilidade”, explica Bel.

E nada de colocar o berço em frente à porta do quarto. De acordo com as especialistas em Feng Shui, essa é uma posição que pode afetar a saúde do bebê. “Uma das primeiras coisas que consideramos em um projeto de quarto infantil é a posição do berço. E o local menos indicado é em frente à porta, pois o fluxo do ‘Chi’ (a energia vital, segundo os chineses) vai direto para o bercinho, e essa intensidade pode prejudicar a saúde da criança”, alerta Bel.

É importante manter itens com quinas pontiagudas longe do berço (Imagem: Ground Picture | ShutterStock)

3. Cuidado com itens que sinalizam perigo

Quando o assunto é decoração, a atenção deve ser redobrada. Pequenos itens decorativos podem gerar “setas invisíveis” — quinas pontiagudas que sinalizam perigo ao cérebro, elevando o estresse. Tef recomenda arredondar cantos de cômodas e armários ou afastá-los do berço e da poltrona de amamentação. “Uma quina seca apontada para quem passa horas em um mesmo lugar mantém a mente em alerta, mesmo que inconscientemente”, afirma a arquiteta.

Da mesma forma, não é recomendado pelo Feng Shui instalar prateleiras e nichos acima do berço. “Esse é um importante ponto de atenção. Além de representar um risco real de queda, tanto da prateleira quanto dos objetos que ficam nela, a posição desses elementos pode causar uma sensação de ameaça e insegurança ao bebê, atrapalhando o seu sono e desenvolvimento”, avisa Tef.

4. Atenção com a circulação de energia

Móbiles e babás eletrônicas também exigem atenção: pendurá-los diretamente sobre o bercinho pode criar bloqueios de energia e dificultar o manuseio prático. “Posicione esses acessórios fora da linha direta de visão do bebê e em locais de fácil alcance para os pais”, sugere Bel.

A proteção contra mosquitos e a segurança em janelas, muitas vezes atendida com grades e mosquiteiros, é necessária, mas pode ser suavizada. “Escolha telas translúcidas e modelos que permitam a entrada de luz natural e ventilação, minimizando o impacto na circulação da energia vital”, orienta Tef.

5. Iluminação e cores como aliadas

A iluminação natural é considerada um dos principais aliados: posicionar o berço de modo a receber a luz do sol da manhã, mas sem incidência direta, ajuda a regular o ritmo circadiano da criança. À noite, luminárias com luz quente e difusa garantem um ambiente acolhedor e propício ao relaxamento.

Por fim, a cor e a textura das paredes e dos tecidos completam o equilíbrio. Tons suaves de terra e madeira evocam elementos naturais, enquanto tapetes e cortinas limpas evitam acúmulo de poeira e facilitam a renovação do ar. “Cada detalhe do projeto — do material do berço ao posicionamento das janelas — reflete na harmonia e no conforto de toda a família”, finaliza Bel.

Por Paula de Paula