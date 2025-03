5 dicas para adotar a tendência blush lips

A mais recente técnica viralizada no TikTok está redefinindo o pensamento sobre a cor dos lábios. Essa tendência visa criar uma camada suave e difusa de cor que se conecta perfeitamente com as bochechas, resultando em uma aparência fresca, jovem e coesa.

Conhecida como “blush lips”, técnica de maquiagem em que o blush é aplicado não apenas nas bochechas, mas também nos lábios, cria um efeito monocromático, como explica William Harry, maquiador sênior de Bruna Tavares. “O objetivo é unir o visual usando um único tom para criar a make, resultando em um brilho natural tipo ‘acordei assim’, perfeito para uso diário ou até mesmo para looks elevados”, diz.

A tendência envolve geralmente o uso de blushes em creme ou líquidos, por suas fórmulas que podem ser misturadas e construídas com novas camadas. Um gloss transparente pode ser aplicado por cima para adicionar dimensão e volume, criando a ilusão de lábios mais cheios e jovens.

Tendência simples e fácil

Novas técnicas de maquiagem são constantemente lançadas nas redes sociais, especialmente no TikTok. “O TikTok se tornou a plataforma preferida para descobrir e compartilhar dicas de beleza, e a blush lips não é exceção, uma vez que é supersimples e democrática”, explica William Harry.

Outra razão para o sucesso desta técnica foi o surgimento de produtos multifuncionais, o que facilitou o processo e incentivou mais pessoas a testarem sem medo de errar. “No início, esse look era muito usado em editoriais e desfiles de moda pelos maquiadores profissionais, que sabiam como misturar os produtos certos. Com a chegada dos multifuncionais ao mercado, tudo ficou mais fácil e acessível. Economizo tempo e acerto no look, sem ter que usar muitos produtos”, afirma o maquiador.

Sem esforço e natural

Atualmente a estética da “garota limpa”, ou “clean girl” em inglês, reina e oferece uma maneira de obter um visual polido sem parecer exagerado ou forçado. “É perfeito para quem deseja realçar suas características naturais”, analisa William Harry.

A cor suave e difusa — combinada com um acabamento brilhante — dá a ilusão de lábios carnudos e saudáveis, além de uma pele radiante. “É um visual que grita juventude e vitalidade, com aquele rubor de pessoa saudável, de pele viçosa, que todo mundo almeja e funciona bem em qualquer tom de pele”, conta o profissional.

Com algumas pinceladas do produto escolhido, o look fica pronto em minutos, sendo perfeito para manhãs ocupadas ou quando se está no caminho entre um compromisso e outro. “É inclusivo porque funciona para todos os tons de pele e formatos de lábios, além de ser prático, porque não precisa de muitos produtos para conseguir esse visual. É atemporal porque o visual natural e corado sempre estará na moda”, acrescenta o profissional.

O blush lips pode ser feito com poucos passos (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)

Adotando o blush lips

A seguir, William Harry explica o passo a passo do blush lips. Confira!

1. Prepare os lábios

Comece com lábios esfoliados e hidratados para garantir uma pele suave.

2. Escolha o blush

Opte por um blush líquido, cremoso ou multifuncional. “Gosto do BT Plush, de Bruna Tavares, porque é 2 em 1 e ainda vem com aplicador, o que facilita a dosagem do produto, além de ser prático para levar na bolsa e retocar ao longo do dia. Tons rosados, pêssego e malva se aproximam mais dessa ruborização natural da pele”, orienta William Harry.

3. Aplique nas bochechas

Aplique o blush nas maçãs do rosto e espalhe com batidinhas dos dedos em direção às têmporas para um rubor natural.

4. Misture nos lábios

Usando os dedos, um pincel ou o mesmo aplicador do produto, aplique o blush suavemente nos lábios. “Comece com uma pequena quantidade no centro dos lábios e aumente a cor conforme necessário. O objetivo é uma cor suave e difusa, não um acabamento exagerado e opaco”, alerta William Harry.

5. Adicione brilho transparente

Finalize com uma camada de gloss para adicionar brilho espelhado e volume. “O brilho ajuda a misturar o blush perfeitamente nos lábios, criando um efeito jovem e úmido de lábios naturalmente carnudos e saudáveis”, explica o maquiador.

Por Denyze Moreira