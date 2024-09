5 dicas para acabar com a estagnação profissional 

A estagnação profissional ocorre quando um indivíduo sente que sua carreira parou de evoluir, seja por falta de novas oportunidades, desafios ou crescimento pessoal. Esse cenário pode ser causado por diversos fatores, que vão desde as atitudes do colaborador até as próprias questões da empresa. No entanto, isso costuma afetar a motivação, a produtividade e a satisfação no trabalho. Por isso, é muito importante reverter essa situação. Abaixo, veja algumas dicas!

1. Invista em capacitação contínua

Buscar novos cursos, workshops ou certificações é uma forma eficaz de adquirir conhecimentos atualizados e se destacar no mercado. Profissionais que se dedicam ao aprendizado constante se tornam mais competitivos e abrem portas para novas oportunidades, evitando a estagnação.

2. Defina metas de carreira claras

Estabelecer objetivos de curto e longo prazo ajuda a ter uma visão clara do caminho profissional. Com metas bem definidas, é mais fácil identificar o que precisa ser feito para avançar e quais habilidades desenvolver para crescer na carreira.

“Definir metas é como velas em um barco. Sem metas, nosso barco fica à deriva, sendo controlado pela força dos ventos. Como disse Lewis Carroll em Alice no País das Maravilhas: ‘Se você não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve’. Se não temos um objetivo específico, nunca saberemos se estamos no caminho certo. É importante conhecer-se bem – saber sobre os próprios interesses, habilidades, planos e projetos de vida”, explica a psicóloga Vanessa Gebrim, especialista em Psicologia Clínica pela PUC-SP.

O feedback é importante para evitar a estagnação profissional (Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock)

3. Busque feedbacks frequentemente

Solicitar feedbacks de colegas e líderes permite identificar pontos fortes e áreas a serem aprimoradas. Essa prática oferece ideias valiosas sobre o desempenho e ajuda a ajustar a rota, evitando a estagnação e promovendo melhorias contínuas.

“É importante que o funcionário tenha sempre um feedback, independentemente de o resultado ser bom ou ruim. Cada equipe deve ter o retorno do seu líder de acordo com suas demandas”, pontua Adriana Barbosa, diretora-geral e fundadora da Payleven.

4. Aceite novos desafios

Voluntariar-se para projetos diferentes ou assumir responsabilidades fora da zona de conforto pode renovar o entusiasmo no trabalho. Ao encarar novos desafios, você desenvolve habilidades inéditas e se posiciona como um profissional dinâmico e proativo.

5. Construa uma rede de contatos

Fortalecer o networking é essencial para quem busca crescimento profissional. Participar de eventos, grupos de discussão e manter contato com profissionais da área amplia as oportunidades de colaboração, aprendizado e, eventualmente, movimentações na carreira.

“Já é de conhecimento comum que ser bem-sucedido na área escolhida está diretamente ligado aos relacionamentos cultivados dentro e fora do ambiente de trabalho. Ter uma boa rede de contatos não é uma opção, é indispensável. Sem relacionamentos, não existe negócio”, diz Bruno Avelar, empreendedor, CVO (Chief Visionary Officer) de diversas empresas e criador do “O Poder do Network”.