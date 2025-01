5 dicas de decoração para a casa de veraneio

No início do ano, período em que muitas pessoas aproveitam para tirar férias e renovar suas forças para os meses seguintes, a casa de veraneio – geralmente localizada em áreas litorâneas, campestres ou montanhosas – se torna o refúgio ideal.

Seja curtindo a natureza, recebendo amigos e familiares, ou simplesmente desfrutando da paz do local, esse espaço proporciona conforto e bem-estar, sendo uma excelente forma de começar o ano com disposição e leveza.

A arquiteta Rosangela Pena, que comanda seu próprio escritório, conhece bem o segmento e sabe da importância de garantir um ambiente aconchegante e acolhedor para as férias, feriados ou mesmo finais de semana.

“É muito comum que essas casas de veraneio sejam recantos onde as pessoas buscam recarregar suas energias”, observa. Para isso, vale apostar nos elementos certos na composição dos ambientes. “A arquitetura de interiores sempre vai muito bem com a essência de materiais naturais como a palha, o bambu, a madeira, o barro e o linho”, destaca a profissional.

Inspirada no projeto de uma casa que realizou na cidade paulista de Porto Feliz, Rosangela Pena lista cinco referências poderosas. Confira!

1. O charme dos revestimentos naturais

Estética rústica da sala de estar abraça a área de convívio (Projeto: Rosangela Pena Arquitetura | Imagem: Sidney Doll)

A profusa sala de estar emana a essência rústica que é perfeita tanto para o frio – com a lareira tradicional presente na parede de pé-direito alto revestida com pedra natural – como o frescor que ela entrega para a temporada de calor. No projeto executado pela arquiteta, o material abraça a área de convívio como a protagonista que é, implementando charme e uma estética mais rústica.

2. Décor dos dormitórios

No dormitório do casal, a madeira se torna a protagonista da decoração (Projeto: Rosangela Pena Arquitetura | Imagem: Sidney Doll)

Pensando no bem-estar para noites bem dormidas – sem o compromisso do despertador para o dia seguinte –, no dormitório do casal a arquiteta Rosangela Pena explorou essa vertente com a madeira na estrutura da poltrona, da luminária de piso e do banco aos pés da cama (com assento palhinha). No cantinho da leitura, o tapete de fibra deixa essas ocasiões ainda mais aprazíveis.

O tapete de couro dá um toque especial à decoração dos quartos de hóspedes (Projetos: Rosangela Pena Arquitetura | Imagens: Sidney Doll)

Para os hóspedes, a arquiteta Rosangela Pena acompanhou a proposta decorativa que ainda incluiu um clássico tapete de couro. Com camas de casal e solteiro, os dormitórios também são acessados pelo lado externo da casa e, sem a necessidade de grandes armários, o guarda-roupa foi confeccionado com uma caixa em alvenaria e portas de madeira.

3. Piscina com prainha

Morador pode refrescar-se ou aproveitar o sol deitado nas espreguiçadeiras da piscina (Projeto: Rosangela Pena Arquitetura | Imagem: Sidney Doll)

Na piscina, a profissional explorou a prainha, resultado da construção em dois níveis: o mais profundo para imersão e outro mais raso onde o morador pode refrescar-se ou aproveitar o sol deitado nas espreguiçadeiras. “Esse é um recurso de lazer que veio para ficar. De fato, assim fica muito mais gostoso para repor o estoque de vitamina D”, brinca Rosangela Pena.

4. Ombrelones na área externa

Ombrelone ajuda a diminuir a incidência da luz e do calor na área da piscina (Projeto: Rosangela Pena Arquitetura | Imagem: Sidney Doll)

Sol é bom, mas não em excesso. Por isso, para ajudar a conter a incidência da luz e do calor, a instalação de ombrelones não pode faltar para acompanhar mesas com cadeiras ou poltronas, assim como a profissional considerou no entorno da piscina. A dica é sempre escolher produtos apropriados para as condições de áreas externas.

5. Cuidado especial com as plantas e o paisagismo

O cultivo de plantas também é bem-vindo em casas de veraneio (Projeto: Rosangela Pena Arquitetura | Imagem: Sidney Doll)

Outra ideia valiosa compartilhada por Rosangela Pena é nunca se esquecer de valorizar o verde presente na residência: caso se tenha espaço disponível, o cultivo de hortas ou outras espécies de plantas são bem-vindos. “Esse contato com a natureza é algo que considero curativo. Como nas grandes cidades fica difícil, ofertar essa oportunidade se transformará em vivências muito especiais”, avalia.

Por Lucas Janini