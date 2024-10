5 dicas criativas para decorar os ambientes

A praticidade nos itens utilizados na decoração de interiores é essencial para criar espaços que sejam esteticamente agradáveis e funcionais. Móveis e objetos decorativos que aliam beleza e utilidade ajudam a otimizar o lar e facilitam a organização, tornando cada ambiente mais confortável e adaptado às necessidades dos moradores.

Na arquitetura de interiores, a individualidade e personalização são essenciais na elaboração dos projetos. “Ainda que possamos aplicar as boas ideias em situações semelhantes, considero fundamental adaptá-las ao jeito de ser do cliente e as características do local, e não o oposto”, reflete a experiente arquiteta Mari Milani.

Nas criações que desenvolve, a profissional reforça que é preciso compreender a dinâmica de vida do morador e as minúcias do que fará sentido em suas vidas. “Quando não existe essa imersão entre profissional de arquitetura e proprietário do imóvel, corremos o risco de sermos lembrados por não ter encontrado a maneira que resolveria sua existência. E eu, prefiro, obviamente, participar da satisfação por ter deliberado aquilo que faz a diferença”, enfatiza.

Confira, a seguir, 5 aplicações feitas pela arquiteta Mari Milani para otimizar o ambiente:

1. Cristaleira embutida na parede

A cristaleira embutida economiza espaço e ajuda a guardar itens da decoração (Imagem: Julia Herman | Projetos: Mari Milani Arquitetura)

Diante dos anseios do proprietário do imóvel, não raro acontece, na cabeça da arquiteta, o desafio de como melhor encaixá-los no projeto – principalmente quando o impasse está na área disponível. Nesse apartamento, o dilema estava na cristaleira, que, em via de regra, não caberia na sala de estar.

Mari Milani viu que o caminho estava na divisão dos ambientes: o interior da parede proveu o espaço necessário para uma cristaleira embutida. “Foi um procedimento relativamente simples, mas que só aconteceu por ter sido previsto desde o planejamento na planta”, recorda. A profissional usa o recurso para liberar espaço e, ao mesmo tempo, oferecer a mesma aplicabilidade do móvel solto.

2. Bancada da pia com duas cubas

A bancada com duas pias auxilia no armazenamento das louças (Imagem: Julia Herman | Projetos: Mari Milani Arquitetura)

Para aquelas famílias que adoram cozinhar, o ambiente precisa ser ainda mais bem preparado. E, pensando no volume de louças e outros itens a serem lavados na pia, a arquiteta otimizou a bancada para inserir duas cubas acompanhadas por uma torneira que serve os dois vãos.

3. Gavetão na cozinha

O gavetão na cozinha se torna um espaço a mais de armazenamento (Imagem: Julia Herman | Projetos: Mari Milani Arquitetura)

O espaço para guardar frutas e legumes não necessariamente precisa ser, única e exclusivamente, a geladeira. “Até porque nem sempre a capacidade do eletrodoméstico é suficiente para o volume consumido pelos moradores. E sem contar que alguns itens, como a banana, não são refrigerados”, avalia a arquiteta.

Mas onde assegurar o espaço para a famosa fruteira? Nesse projeto, sua resposta foi direcionada para a marcenaria com os gavetões na parte inferior dos armários. “O recurso deixa a cozinha sempre organizada”, complementa.

4. Gavetão no banheiro

O gavetão no banheiro pode ser usado entre outras funções para armazenar a roupa suja (Imagem: Julia Herman | Projetos: Mari Milani Arquitetura)

No banheiro, o gavetão também agrega funções interessantes! Para acomodar as roupas sujas, em um de seus projetos, a profissional resolveu a questão com duas gavetas, utilizando o fechamento palhinha. “Com a ventilação proporcionada pelo material, evitamos o odor desagradável das peças quando ficam em um local fechado”, relata.

5. Composteira na varanda

Muitos moradores desejam recursos sustentáveis na decoração da casa (Imagem: Julia Herman | Projetos: Mari Milani Arquitetura)

É cada vez mais comum a inserção de recursos sustentáveis dentro do décor e, aproveitar o espaço da varanda para intervenções nesse sentido pode ser uma excelente alternativa. Ao acolher o pedido da moradora, que era o de ter uma composteira na varanda, a arquiteta executou um móvel sob medida que oculta sua estética, mas que é facilmente acessada pela portinhola.

Por Lucas Janini