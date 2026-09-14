5 destinos pouco explorados para descobrir paisagens e histórias pelo mundo

Explorar novos lugares é uma das formas de tornar uma viagem ainda mais interessante, especialmente quando o roteiro inclui atrações que permitem conhecer a história e a cultura de cada destino. De acordo com uma pesquisa da Booking.com, empresa de reserva de hotéis, aluguel de temporada, voos e outros serviços de turismo, 29% dos brasileiros pretendem conhecer um novo marco histórico ou ponto turístico durante suas viagens em 2026.

No entanto, em vez de apenas visitar os monumentos mais icônicos do mundo, muitos estão buscando ir além do óbvio para descobrir atrações menos conhecidas. Além disso, em outro estudo da companhia, nota-se que 40% dos viajantes brasileiros afirmam que pretendem evitar destinos turísticos muito movimentados e procurar alternativas a esses pontos de grande concentração de visitantes.

Pensando nisso, Luiz Cegato, gerente de comunicação da Booking.com para a América Latina, mostra uma seleção de marcos únicos que rivalizam com atrações mundialmente famosas, convidando os viajantes a descobrir lugares autênticos e surpreendentes. Confira!

1. Capadócia, Turquia – Paisagens surreais e formações rochosas de origem vulcânica

Na Capadócia, formações rochosas vulcânicas conhecidas como “chaminés de fada” compõem uma paisagem única (Imagem: Kamran Ali | Shutterstock)

Localizada na região central da Turquia, a Capadócia é conhecida por sua paisagem marcada por formações rochosas vulcânicas em formato de cone, conhecidas como “chaminés de fada”. Esculpidas ao longo de milênios pela atividade vulcânica e pela erosão, essas formações se erguem em meio a vales e cordilheiras. Muitas casas, igrejas e hotéis da região foram escavados diretamente nas rochas, enquanto cidades subterrâneas históricas, como Derinkuyu e Kaymaklı, também estão entre as atrações.

Os viajantes podem explorar essas redes subterrâneas ou percorrer trilhas pelo Parque Nacional de Göreme, onde é possível visitar museus a céu aberto com mosteiros e igrejas escavados na rocha, que preservam afrescos e pinturas remanescentes do Império Bizantino. Além disso, passeios de balão ao nascer do sol são uma das formas de admirar a paisagem da Capadócia.

Onde se hospedar: localizado nas encostas de Göreme, o Sultan Cave Suites reflete a paisagem da região com seus interiores escavados em pedra e vistas panorâmicas. Os quartos combinam tecidos tradicionais turcos e detalhes antigos, enquanto os terraços panorâmicos na cobertura oferecem um dos cenários mais disputados para observar os balões.

2. Cusco, Peru – Paisagens montanhosas remotas e ruínas incas

Em Cusco, o sítio arqueológico de Choquequirao reúne antigas ruínas incas em meio às montanhas dos Andes (Imagem: BETO SANTILLAN | Shutterstock)

Localizada no sul do Peru, a região de Cusco é conhecida como o coração histórico do Império Inca, a maior civilização da América pré-colombiana no século XVI. Embora muitos viajantes sejam atraídos pelas famosas ruínas de Machu Picchu, Choquequirao, considerada a “cidade-irmã” de Machu Picchu e ainda pouco conhecida, é uma opção de destino para quem aprecia história e arqueologia.

Situado no alto da Cordilheira dos Andes, o sítio arqueológico é acessado por uma trilha de vários dias que começa em Cachora e atravessa vales remotos e passagens de montanha, revelando ao longo do percurso paisagens do Cânion do Apurímac, considerado a nascente mais distante do rio Amazonas. O complexo de Choquequirao é amplo e abriga terraços agrícolas, praças cerimoniais e construções em pedra que continuam sendo descobertas ano após ano.

Além das ruínas, a região de Cusco oferece outras atrações imperdíveis, como a Montanha Colorida (Vinicunca) e a Lagoa Humantay, que complementam o roteiro de quem visita a região.

Onde se hospedar: localizada no centro histórico de Cusco, a CASA CRISTOBAL oferece quartos espaçosos para famílias em uma casa colonial restaurada. Próxima de importantes atrações históricas, como a Catedral de Cusco e o Museu Inca, a acomodação preserva elementos originais, como vigas de madeira aparentes, além de contar com um terraço ao ar livre e espaços para refeições externos.

3. Page, Arizona, Estados Unidos – Atrações esculpidas pelo deserto

Em Page, no Arizona, a Horseshoe Bend forma uma curva impressionante em formato de ferradura (Imagem: Nicholas J Klein | Shutterstock)

Localizada no estado do Arizona, a cidade de Page é a porta de entrada para algumas das paisagens naturais mais impressionantes do sudoeste dos Estados Unidos, onde cenários desérticos dão lugar a formações rochosas avermelhadas e cânions sinuosos. Um dos destaques é a Horseshoe Bend, uma curva em formato de ferradura formada pelo Rio Colorado. A poucos minutos de caminhada da cidade, o mirante revela penhascos de arenito que contornam o rio, proporcionando uma vista das águas em tons de verde-esmeralda.

Os viajantes também podem explorar o vizinho Lake Powell, onde passeios de barco, caiaque e stand-up paddle oferecem uma perspectiva diferente das paisagens aquáticas da região. Outro lugar para explorar é o Antelope Canyon, famoso por seus estreitos corredores esculpidos pela ação de enchentes repentinas ao longo de cinco a seis milhões de anos. Os feixes de luz que atravessam suas paredes criam um espetáculo natural que atrai visitantes do mundo inteiro.

Onde se hospedar: nos arredores do centro de Page, o Roam America Horseshoe Bend oferece acomodações modernas em estilo cabana, cercadas pelas paisagens de rochas avermelhadas do deserto. Cada unidade conta com varanda privativa e fogueira ao ar livre, ideais para aproveitar as noites sob o céu estrelado.

4. Le Mont-Saint-Michel, Normandia, França – Uma ilha medieval coroada por uma abadia

Le Mont-Saint-Michel é uma abadia medieval que se destaca em uma ilha cercada pelas águas da Normandia (Imagem: Lamax | Shutterstock)

Erguendo-se sobre as planícies de maré da Normandia, na costa do Canal da Mancha, está o Mont-Saint-Michel. Declarada Patrimônio Mundial da UNESCO, essa ilha-comuna é coroada por uma abadia medieval construída sobre uma base rochosa, cuja torre pode ser avistada a quilômetros de distância, dominando a paisagem da baía.

Inserida em uma ampla faixa costeira compartilhada entre as regiões da Normandia e da Bretanha, a ilha é conhecida por registrar algumas das marés mais altas da Europa continental. Em questão de horas, a paisagem se transforma completamente: extensos bancos de areia dão lugar ao mar aberto, criando cenários que mudam ao longo do dia, desde a atmosfera envolta pela névoa da manhã até a luz dourada do pôr do sol.

Onde se hospedar: o La Coque d’Or oferece acomodações em estilo apartamento no centro do Mont-Saint-Michel, permitindo fácil acesso a atrações culturais da região, como a Basílica de Sainte-Thérèse e a Catedral de Lisieux.

5. Zhangjiajie, China – Floresta exuberante e imponentes formações de arenito

Em Zhangjiajie, colunas de arenito cobertas pela vegetação formam uma paisagem natural impressionante (Imagem: mjols84 | Shutterstock)

Na província de Hunan, na China, o Parque Florestal Nacional de Zhangjiajie é famoso por suas milhares de colunas de arenito que se erguem acima da floresta. Com mais de 4.800 hectares, o parque faz parte da Área Cênica de Wulingyuan, reconhecida como Patrimônio Mundial da UNESCO por suas formações de quartzo e arenito.

Os visitantes podem explorar o parque por meio de trilhas e teleféricos, que levam a mirantes com vistas de áreas como Yuanjiajie e a Montanha Tianzi. Nas proximidades, o Grande Cânion de Zhangjiajie impressiona por seus paredões rochosos e por abrigar a mais longa e alta ponte de vidro suspensa do mundo, oferecendo uma experiência única sobre o vale.

Onde se hospedar: próximo ao Parque Florestal Nacional de Zhangjiajie, o Avatar Mountain Resort oferece piscina ao ar livre, restaurante e quartos espaçosos. Os ambientes, com acabamentos em madeira e elementos naturais, criam uma atmosfera acolhedora, enquanto os quartos com vista para as montanhas permitem apreciar a paisagem ao redor.

Por Fernanda Salatini