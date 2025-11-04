5 destinos brasileiros perfeitos para ver o pôr do sol a dois

Assistir ao pôr do sol é um dos rituais mais simples — e, ao mesmo tempo, mais marcantes — de qualquer viagem. Quando esse momento é vivido a dois, em um cenário natural e acolhedor, pode até se tornar o início de uma nova história de amor.

Uma pesquisa da Booking.com mostrou que 42% dos brasileiros escolheriam uma praia para ver o pôr do sol “abraçadinho” como o destino ideal para começar um romance em uma viagem. Entre pessoas de 45 a 54 anos, esse percentual sobe para 48%, revelando que o entardecer é um momento especialmente valorizado por quem busca conexão e bem-estar.

Segundo Nelson Benavides, gerente regional da Booking.com no Brasil, a preferência por esse tipo de experiência revela aspectos importantes do comportamento atual do viajante brasileiro. “Há uma valorização crescente de momentos de conexão emocional nas viagens, especialmente em cenários naturais e simbólicos, como o pôr do sol. Esse tipo de escolha mostra uma busca por conforto, bem-estar e vínculos afetivos, o que vem se tornando cada vez mais relevante na decisão de destinos e hospedagens”, explica.

Além disso, ainda conforme a pesquisa, 46% dos viajantes brasileiros afirmam preferir hospedagens com estilo de comédia romântica — ou seja, lugares aconchegantes, quartos com vista bonita e café da manhã incluso. A preferência é ainda mais forte entre as mulheres (52%) e entre pessoas de 45 a 54 anos (50%), reafirmando a conexão entre romance e escolha da acomodação.

Pensando nessa preferência, Nelson Benavides destaca 5 destinos no Brasil onde o pôr do sol vira parte da memória afetiva da viagem. Confira!

1. Arraial do Cabo (Rio de Janeiro)

Os mirantes de Arraial do Cabo oferecem vista privilegiada do pôr do sol (Imagem: Javier Gogna | Shutterstock)

As praias de Arraial do Cabo têm fama de Caribe brasileiro, mas o que muita gente não espera é a beleza do pôr do sol nos mirantes da região. O do Pontal do Atalaia é o mais famoso: lá do alto, é possível ver o sol se pondo sobre o mar em um cenário que mistura azul e dourado.

Para quem quer apreciar esse visual de perto e sem abrir mão do conforto, o Arraial Concept Hotel é uma boa escolha. Ele fica a apenas 150 metros da praia, tem vista panorâmica, piscina ao ar livre e acomodações ideais para casais.

2. Jericoacoara (Ceará)

Em Jericoacoara, é possível se reunir no fim do dia para assistir ao pôr do sol (Imagem: Victor Fim | Shutterstock)

Jericoacoara é um daqueles destinos que parecem feitos sob medida para momentos a dois. O grande clássico do entardecer é na Duna do Pôr do Sol, onde moradores e turistas se reúnem no fim do dia para assistir ao espetáculo da natureza.

Além da paisagem, o clima da vila é acolhedor, com ruas de areia, bares com luz baixa e um ritmo que convida a relaxar. Quem se hospeda na Casa Elea encontra um ambiente tranquilo e romântico, com quartos charmosos, piscina rodeada por verde e localização próxima à praia e ao centro da vila.

3. Ponta do Corumbau (Bahia)

Ponta do Corumbau oferece poentes silenciosos e intensos, perfeitos para casais que buscam um refúgio mais exclusivo (Imagem: corumbausovem | Shutterstock)

Corumbau ainda é um destino que passa despercebido por muita gente, mas que surpreende quem decide conhecer. Com praias praticamente desertas, coqueirais e mar calmo, o vilarejo oferece poentes silenciosos e intensos, perfeitos para casais que buscam um refúgio mais exclusivo.

A Pousada Corumbau é uma hospedagem que combina sofisticação e simplicidade. Os chalés ficam integrados à paisagem e o restaurante serve pratos com ingredientes locais, criando uma experiência que valoriza o entorno.

4. João Pessoa (Paraíba)

Em João Pessoa, é possível apreciar o pôr do sol acompanhado de música (Imagem: Leandrocbs | Shutterstock)

No bairro do Jacaré, em João Pessoa, o pôr do sol é acompanhado de música. Todos os dias, às margens do Rio Paraíba, um saxofonista executa uma famosa obra musical enquanto o sol se despede do dia. A cena atrai casais e cria uma atmosfera romântica e poética. Para aproveitar a cidade com conforto, o Icon Hotel by Welkom oferece quartos à beira-mar, piscina ao ar livre, restaurante e bar.

5. Cânion do Xingó (Sergipe/Alagoas)

Contemplar o pôr do sol no Cânion de Xingó é uma experiência inesquecível (Imagem: Isapa7 | Shutterstock)

O passeio de barco pelo Rio São Francisco até o Cânion de Xingó, localizado na divisa de Alagoas e Sergipe, é uma experiência imperdível no Nordeste. Ao entardecer, a luz do sol bate nos paredões avermelhados e nas águas esverdeadas do rio, criando um efeito de cinema. É um destino para quem quer sair do óbvio e viver algo diferente a dois. Em Piranhas, o Hotel Aconchego do Velho Chico é uma opção tranquila e bem localizada para quem deseja explorar a região com mais calma.

Por Fernanda Salatini