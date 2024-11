5 cursos para quem gosta de culinária

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A culinária é um universo de criatividade e tradição que conecta culturas, paladares e histórias ao redor do mundo. Representa mais que a preparação de alimentos, sendo uma expressão cultural que reflete hábitos, geografias e heranças. Em cada prato, estão memórias e inovações, entrelaçando técnicas ancestrais com tendências modernas, sempre em busca do equilíbrio entre sabor e estética. Se você se interessa por essa área tão rica e diversificada, confira, abaixo, 5 ótimos cursos:

1. Cozinha básica para iniciantes

Ideal para quem deseja começar na culinária, este curso aborda o uso de utensílios, técnicas de corte e preparo de pratos simples como arroz, massas e molhos. É uma ótima escolha para aprender o básico e se sentir mais seguro na cozinha, com aulas práticas e acessíveis.

2. Panificação artesanal

Perfeito para amantes de pães, ensina desde fermentação natural até técnicas de modelagem e assamento. O curso abrange pães rústicos, baguetes e brioches, oferecendo dicas sobre a escolha de farinhas e controle do forno para resultados impecáveis.

3. Culinária vegana e vegetariana

Para quem busca uma alimentação saudável e sustentável, este curso apresenta receitas criativas sem uso de produtos de origem animal. Inclui pratos principais, sobremesas e lanches, além de introduzir ingredientes alternativos como tofu e leites vegetais. Além da importância para a alimentação, este curso também pode ser um diferencial no mercado, já que a culinária vegana e vegetariana prospera fortemente no Brasil

A formação em técnica avançada de confeitaria é indicada para quem já tem experiência na cozinha e deseja se aventurar em receitas sofisticadas (Imagem: moonmovie | Shutterstock)

4. Técnicas avançadas de confeitaria

Indicada para quem já tem experiência na cozinha, a formação aborda técnicas como preparo de massas folhadas, temperagem de chocolate e decoração de bolos. É uma excelente escolha para aprimorar habilidades e se aventurar em receitas sofisticadas. Ademais, o curso pode ser uma grande oportunidade para ingressar no mercado confeiteiro, que não para de crescer.

5. Cozinha internacional

Esta capacitação explora receitas icônicas de diversas culturas, como sushi japonês, curry indiano e risotos italianos. Além disso, ensina técnicas autênticas e apresenta os ingredientes mais usados em cada culinária, permitindo uma imersão nos diversos sabores do mundo.