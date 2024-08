5 curiosidades sobre o programa Estrela da Casa

No dia 13 de setembro, mais um reality show estreou na TV Globo. Desta vez, Estrela da Casa é a grande aposta da emissora, unindo duas paixões em um só programa: música e entretenimento. Sob o comando de Ana Clara, ex-BBB e apresentadora, o programa promete conquistar o público com talento e emoção.

Para isso, a produção reuniu 14 cantores de diferentes estilos musicais e os confinou em uma casa semelhante à do BBB, em que eles deverão permanecer por cerca de 50 dias. Durante esse período, os participantes criarão composições originais e ensaiarão suas apresentações. Aqueles que se destacarem terão a oportunidade de apresentar uma de suas músicas em um show semanal fora da casa.

Mas esse não é o único diferencial do programa. A seguir, confira outras curiosidades sobre Estrela da Casa que te farão querer assistir ao reality!

1. Oportunidade de divulgação

Às quartas-feiras, após criarem composições, os participantes divulgam os singles, que ficam disponíveis no Gshow, YouTube e plataformas de músicas. Quem tiver a canção mais ouvida se torna o ‘Hitmaker’ da casa, garantindo um presente dos fãs e uma vaga no festival (show para o público fora da casa).

2. Networking com grandes talentos

Parte da dinâmica do programa é enriquecer o acervo pessoal dos participantes. Nesse sentido, toda quinta-feira eles têm a oportunidade de trocar experiências com famosos. Após o bate-papo, os confinados se apresentam para o público.

Na disputa em grupo, eles devem seguir o pedido do profissional; na etapa individual, eles precisam vencer a “Prova da Estrela”, que garante uma imunidade, duas indicações para a batalha (semelhante ao paredão no BBB) e a possibilidade de se apresentar no festival.

3. Competição raiz

Apesar de ser um reality musical, “Estrela da Casa” está longe de ser mais um programa de música. Para adicionar mais emoção à competição, o programa também conta com provas chamadas “Dono do Palco”. Esses desafios garantem ao vencedor imunidade, uma vaga no festival e uma indicação na batalha. Essa etapa empolgante pode ser acompanhada pelo público todo sábado.

Dinâmica de Estrela da Casa tem sido comparada ao BBB pelos internautas (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

4. Paredão ou Batalha

Nas redes sociais, muitos internautas têm associado o programa ao Big Brother Brasil, seja pelo confinamento ou pela dinâmica do jogo. Semelhante ao que acontece no BBB, para eliminar um participante, os confinados votam entre si e, após ser definido os “emparedados” da Estrela da Semana (em um duelo) e do Dono da Casa, os mais votados disputam a permanência no jogo.

5. Prêmios para investir na carreira

Além da oportunidade de divulgar as suas músicas e trocar ideias com grandes talentos, o vencedor de Estrela da Casa também recebe um prêmio de R$ 500 mil para investir na carreira. E mais: um contrato com a Universal Music, gerenciamento de carreira e uma turnê pelo país.