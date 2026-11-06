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5 cuidados para evitar vendas perdidas por cartão recusado

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 06/11/26 11h36
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O crescimento nas compras remotas com cartões exige mais atenção das empresas à etapa de pagamento (Imagem: Achira22 | Shutterstock)

As compras remotas com cartões movimentaram R$ 633 bilhões no primeiro semestre de 2026, alta de 18% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). Com a expansão dessas operações, acompanhar o que acontece entre o aceite da proposta e a confirmação do pagamento merece atenção das empresas.

Para Antonio Alfonso, CEO da Sinnu, empresa brasileira especializada em processamento de pagamentos para negócios com vendas consultivas e transações de maior valor, uma cobrança negada nem sempre indica falta de limite. “Muitas empresas investem em marketing, treinam vendedores e estruturam processos comerciais, mas não acompanham o que acontece depois que o cliente aceita a proposta. Quando o pagamento falha, todo esse trabalho pode ser comprometido”, explica.

A dificuldade pode afetar especialmente clínicas, instituições de ensino, agências de viagens e prestadoras de serviços, nas quais uma contratação costuma envolver atendimento personalizado e negociação. Com a proximidade da Black Friday e das campanhas de fim de ano, revisar a cobrança também deve fazer parte da preparação das equipes.

A seguir, confira cinco cuidados para reduzir obstáculos na conclusão das vendas.

1. Entenda o motivo da recusa

Entre a tentativa de pagamento e a aprovação, diferentes sistemas participam da operação. O banco responsável pelo cartão avalia a autorização, enquanto ferramentas de prevenção a fraudes podem identificar riscos e interromper o processamento.

O valor, o número de parcelas e os dados informados podem influenciar essa análise. Por isso, é importante consultar o motivo da negativa, quando disponível, antes de sugerir uma solução ao comprador.

“Uma compra de valor elevado pode passar por verificações adicionais porque foge do comportamento habitual daquele cartão. O problema é quando a empresa recebe apenas a informação de que a transação foi recusada e não consegue identificar o que precisa ser feito para recuperar aquela venda”, explica Antonio Alfonso.

2. Acompanhe a taxa de aprovação

Além de propostas enviadas e contratos negociados, as empresas precisam observar quantas tentativas de pagamento são autorizadas. A taxa de aprovação ajuda a investigar dificuldades relacionadas aos canais de cobrança, ao parcelamento e aos valores.

Para Gustavo Oliveira, CMO da empresa, esse acompanhamento também interessa ao marketing. “A conversão não deveria ser medida apenas até o momento em que o consumidor aceita comprar. Se uma empresa conquista 100 clientes, mas parte deles não consegue pagar, existe uma diferença entre o resultado comercial esperado e o faturamento efetivo. É preciso entender quanto da receita está ficando pelo caminho”, avalia.

Mulher sorridente, de camisa jeans, segura um cartão de crédito enquanto digita em um notebook prateado sobre uma mesa de madeira. Na mesa também há uma caneca branca, um caderno, uma caneta e um celular. Ao fundo, uma janela clara com pequenos vasos de plantas.
Quando o pagamento falha, pode ser necessário indicar ao cliente conferir os dados, procurar o banco ou sugerir outra forma de pagamento (Imagem: Branislav Nenin | Shutterstock)

3. Prepare a equipe para orientar o consumidor

Uma mensagem de erro sem explicação pode gerar insegurança. O vendedor precisa saber a quem recorrer e quais procedimentos seguir, evitando atribuir automaticamente o problema à situação financeira do cliente.

Conforme o motivo identificado, pode ser necessário conferir os dados, orientar o titular a procurar o banco ou apresentar outra forma de pagamento. A alternativa deve respeitar as condições combinadas e os procedimentos de segurança.

4. Evite repetir cobranças sem investigar

Insistir na mesma transação sem compreender a negativa pode resultar em novas recusas. Antes de tentar novamente, é importante verificar a orientação do prestador de pagamentos e confirmar se existe alguma informação a corrigir.

O cuidado também envolve preservar os mecanismos de proteção. “Melhorar a aprovação não significa aprovar qualquer transação. Significa entender onde estão as falhas, preservar os controles de segurança e evitar que uma compra legítima seja perdida por um problema que poderia ser identificado”, afirma Antonio Alfonso.

5. Revise a cobrança antes das campanhas

A preparação para novembro e dezembro deve incluir testes dos links de pagamento, conferência das condições de parcelamento e definição de um fluxo de atendimento para operações não autorizadas. Também é importante verificar se os vendedores conseguem acompanhar a conclusão de cada cobrança.

Para Gustavo Oliveira, a orientação oferecida nessa etapa interfere na experiência do consumidor. “Quando alguém já passou por uma negociação e decidiu comprar, a última coisa que espera é encontrar dificuldades para pagar. Se a empresa não consegue orientar esse cliente, corre o risco de perder não apenas aquela venda, mas também a confiança construída durante o atendimento”, afirma.

Por Carolina Lara

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