5 cuidados importantes com os olhos no Carnaval

Maquiagens temáticas, cílios postiços e lentes de contato coloridas são adereços populares no Carnaval, ajudando a compor fantasias criativas e cheias de estilo. No entanto, o uso inadequado desses produtos pode representar riscos à saúde dos olhos, causando irritações, alergias e até infecções.

O contato direto com substâncias inadequadas, a falta de higienização e o uso prolongado de certos acessórios podem comprometer a visão e o conforto ocular. Por isso, a seguir, Erika Yumi, oftalmologista do NEO Oftalmologia, lista alguns cuidados importantes nesta época. Confira!

1. Cuidados com a maquiagem

Brilhos e glitters são sinônimos de Carnaval, mas é preciso ter cuidado com a aplicação do material próximo aos olhos, pois podem causar irritação quando entra em contato com a região ocular devido ao suor e à água. “Alguns tipos de brilhos e maquiagens podem causar problemas nos olhos quando derretem e escorrem para a região, o que pode causar irritações e comprometer os outros dias de festa do folião”, explica a médica Erika Yumi.

2. Atenção com cremes para penteados

Segundo a oftalmologista, os cuidados durante a escolha dos acessórios e na preparação para o Carnaval também completam os cremes para penteados. “Alguns cremes que são populares entre as pessoas são proibidos pela Anvisa, pois também comprometem a saúde ocular quando derretem, descem para a testa e atingem a visão. Essas substâncias podem causar lesões graves na córnea e traumas”, alerta.

As lentes de contato não devem ser compartilhadas com outras pessoas (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

3. Uso de lentes de contato é pessoal

As lentes de contato coloridas costumam fazer sucesso no Carnaval. No entanto, é importante tomar cuidado. “O uso de lentes, sejam de grau ou coloridas para fantasias, é algo extremamente pessoal, e não deve ser compartilhado com amigos”, reforça Erika Yumi.

A médica também explica que a limpeza dessas lentes é fundamental para não desenvolver infecções. “A limpeza é feita com solução específica. É bom reforçar que não utilizamos nem água, nem soro fisiológico para limpar as lentes. Usem, de preferência, lentes gelatinosas que podem ser descartadas em caso de problemas ou quando não é possível limpá-las corretamente”, ensina.

4. Cuidado com os cílios postiços

Outro acessório comum durante a folia são os cílios postiços temáticos. “Principalmente cílios postiços de LED, que têm feito sucesso, podem causar problemas nas glândulas dos olhos, além de traumas locais, sem contar nos riscos da luz emitida pelo acessório caso seja colocado numa posição incorreta”, pontua Erika Yumi.

5. Óculos de sol precisam ter proteção UV

Os óculos de sol também são uma importante proteção dos olhos quando a folia é de dia. Mas o acessório precisa ter proteção ultravioleta. Caso contrário, pode ter o efeito reverso e expor a região ocular a riscos desnecessários.

“Quando os óculos possuem proteção UV, quer dizer que eles estão protegendo a região dos raios solares, protegendo os olhos e permitindo que o folião consiga enxergar bem sem precisar ‘apertar os olhos e quase fechá-los’. Se a pessoa usar óculos de sol sem proteção, ela ficará com os olhos totalmente abertos, não estará protegida e os raios passarão pela lente dos óculos. Nesse caso, é melhor ficar sem”, finaliza Erika Yumi.

Por Júlia Oliveira