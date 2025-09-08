Para manter cabelos cacheados e crespos sempre bonitos e saudáveis, é essencial adotar uma rotina de cuidados específicos, já que detalhes podem fazer toda a diferença no resultado. A hidratação regular, o uso de produtos adequados e a atenção à forma natural dos fios ajudam a preservar o brilho, a definição e a vitalidade.

Antes de falar sobre os cuidados, é importante compreender a diferença entre esses dois tipos de cabelo. Os fios crespos, por exemplo, já nascem espiralados desde a raiz, formando voltas bem fechadas, enquanto os cabelos cacheados têm a raiz mais lisa e os cachos surgem apenas ao longo do comprimento.

“Os fios crespos, por serem espiralados desde a raiz, dificultam a migração da oleosidade natural do cabelo do topo até às pontas. Isso os torna mais ressecados e volumosos. Os cabelos cacheados precisam receber total atenção nas pontas, que também ficam sem oleosidade natural”, esclarece o hairstylist Ruben Navarro.

A seguir, confira 5 cuidados essenciais com cabelos cacheados e crespos!

1. Atenção com a temperatura da água

Apesar de ser inviável tomar banho frio no inverno, a alta temperatura da água é prejudicial para todos os tipos de cabelo e para a pele. “No caso dos cabelos crespos e cacheados, por serem menos resistentes e ressecarem com muita facilidade, o cuidado deve ser redobrado, para que não fiquem com o aspecto maltratado. A temperatura ideal para lavar os fios é a mais próxima da temperatura ambiente”, aconselha Ruben Navarro.

2. Lave o cabelo conforme a característica do fio

A quantidade de vezes que você deve lavar os cabelos depende muito da sua preferência e das características dos fios. “Os cabelos crespos e os cacheados devem ser lavados de duas a três vezes por semana, para que não retire a proteção natural da oleosidade desses fios, visto que eles ressecam com maior facilidade”, sugere o hairstylist.

Cabelos cacheados e crespos devem ser penteados molhados (Imagem: progressman | Shutterstock)

3. Penteie os fios molhados

A hora do banho ou logo após, com os cabelos ainda molhados, é a mais indicada para pentear os fios crespos ou cacheados. “Os cabelos só devem ser penteados quando estiverem molhados, e os pentes ideais para este tipo de fio são os de dentes largos, até mesmo de madeira. As escovas ideais são as de cerdas naturais para que não quebrem os fios que têm pouca elasticidade. Nunca se deve pentear os fios secos, para que não ganhem volume nem frizz indesejáveis”, ensina o especialista.

4. Utilize creme de pentear

Após lavar os cabelos e penteá-los, é indispensável a utilização de um creme sem enxágue. “Os cremes para pentear são de suma importância para esse tipo de fio, podem ser utilizados diariamente. Opte por um leave-in, que é mais leve e não sobrecarrega os fios”, indica Ruben Navarro.

5. Faça nutrição, hidratação e reconstrução com frequência

Segundo o especialista, as nutrições e as hidratações devem ser feitas, no mínimo, a cada cinco dias, e pode ser feita uma reconstrução nos fios a cada 15 dias. “É sempre bom ter atenção nas hidratações para que esta fibra não se acostume com os produtos aplicados. Então, intercale com aminoácidos e proteínas. O ideal para esse tipo de cabelo é utilizar leave-in diariamente”, destaca Ruben Navarro.

A hidratação é fundamental para repor os nutrientes necessários, devolvendo o brilho, a maciez, a elasticidade e a forma dos cachos. Ela deve conter produtos enriquecidos de agentes umectantes, fortalecedores, hidratantes e emolientes, tais como: ceramidas, proteínas do leite e da seda, gérmen de trigo, soja, extratos vegetais e queratina, além do silicone para impedir a saída de água, desarmar os fios e definir os cachos.