5 cuidados essenciais com barbas grisalhas 

A barba grisalha carrega consigo um charme único, marcado pela maturidade e pela elegância natural do tempo. À medida que os fios vão ganhando tons mais claros, também passam a exigir um olhar mais atento, já que tendem a apresentar novas características em relação à textura e ao aspecto geral. Essas mudanças tornam essencial um cuidado constante.

Segundo Pedro Guimarães, cosmetólogo e educador internacional da Keune Haircosmetics, as barbas grisalhas tendem a ser mais opacas, ásperas e ressecadas. Isso acontece porque, conforme envelhecemos, os melanócitos, células responsáveis por produzir a melanina que dá cor aos fios, vão morrendo.

“No lugar da melanina, os espaços são preenchidos por queratina, o que torna os fios mais enrijecidos. Além disso, a pele também passa a produzir menos lipídios, substâncias fundamentais para manter os fios maleáveis e com brilho”, explica.

Para ajudar no cuidado diário, Pedro Guimarães lista alguns cuidados essenciais com barbas grisalhas. Confira!

1. Hidratação diária

A hidratação é essencial para manter a barba grisalha sob controle. “Ela ajuda a deixar os fios mais macios, fáceis de modelar e com menos frizz. Uma boa dica é usar shampoos hidratantes e aplicar uma máscara capilar na barba uma vez por semana”, indica Pedro Guimarães.

Para hidratar e fortalecer os fios, ativos como pantenol e proteínas vegetais são os mais recomendados, pois ajudam a equilibrar a umidade natural, proporcionando brilho e suavidade. Além disso, é importante incluir na rotina o uso de balms e óleos, uma vez que eles nutrem e protegem os fios contra agressões externas, além de proporcionar maciez e um aspecto bem cuidado ao visual.

2. Evitando fios amarelados

Os fios brancos podem adquirir um tom amarelado com o tempo, comprometendo a aparência sofisticada que muitas pessoas buscam ao assumir os grisalhos. Esse efeito pode ser causado por diversos fatores externos, como a poluição, a exposição solar e os resíduos de produtos.

“Homens fumantes precisam ter ainda mais cuidado, principalmente com a região do bigode, pois a fumaça do cigarro pode amarelar os fios brancos com o tempo”, pontua o especialista. Para evitar esse efeito, o especialista recomenda o uso semanal de shampoos com pigmento violeta, semelhantes aos matizadores usados em cabelos platinados, para neutralizar o amarelado.

Antes de pegar sol, o ideal é aplicar produtos com ação protetora na barba (Imagem: Dejan Dundjerski | Shutterstock)

3. Proteja a barba da radiação solar e da piscina

Não são apenas os cabelos e a pele do rosto que precisam ser protegidos dos raios solares. A radiação UV pode acelerar o envelhecimento dos pelos, deixando-os ainda mais frágeis, opacos e suscetíveis ao ressecamento.

Para evitar esses danos, é importante manter o corpo hidratado, usar acessórios como bonés ou chapéus em dias de sol intenso e, sempre que possível, aplicar produtos específicos com ação protetora, como óleos ou balms para a barba.

“Durante atividades como natação, o ideal é umedecer os fios antes de entrar na água e aplicar um óleo de barba para criar uma barreira contra o cloro e o sol. Ao sair da piscina ou do mar, lave a barba para remover resíduos e evitar o ressecamento”, sugere o profissional.

4. Arrumando a barba

Após o banho, com a barba ainda úmida, o ideal é desembaraçar os pelos com cuidado. Pedro Guimarães indica utilizar uma escova com cerdas firmes, mas não excessivamente rígidas, ou um pente com dentes de espessura média, para evitar a quebra dos fios durante o processo.

O uso do secador também pode ser um ótimo aliado para alinhar e modelar a barba. Opte por temperaturas mornas ou frias e direcione o jato de ar de cima para baixo — isso evita o risco de queimaduras no rosto e nos lábios, ao mesmo tempo que ajuda a manter os fios alinhados e o volume sob controle.

5. Cuidados com pele sensível

É comum que muitos homens prefiram produtos com fragrâncias marcantes, que deixam aquela sensação de frescor prolongado e presença olfativa mais intensa ao longo do dia. No entanto, para quem tem pele sensível, esse tipo de escolha pode trazer desconforto e até mesmo reações alérgicas, de acordo com Pedro Guimarães.

“Opte por sabonetes faciais suaves, além de escolher com cuidado a lâmina de barbear e a espuma utilizada, que deve ser própria para o uso na barba. Ingredientes calmantes, como o bisabolol, são ideais nesse contexto, por suas propriedades anti-inflamatórias e ação suave na pele”, finaliza o cosmetólogo.

Por Raeesah Salomão