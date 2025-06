5 cuidados com os animais de estimação nas festas juninas

As festas juninas são momentos de muita alegria, música, comidas típicas e fogueiras. No entanto, é importante ficar atento com os animais de estimação nesta época do ano. Barulhos altos, fogos de artifício, alimentos inadequados e enfeites coloridos podem despertar a curiosidade dos pets, causando acidentes ou problemas de saúde.

Abaixo, Camila Canno Garcia, médica-veterinária e coordenadora de qualidade e processos técnicos do Grupo Petz, lista cinco cuidados com os animais de estimação nas festas juninas. Confira!

1. Adote medidas para proteger a audição e o olfato dos pets

Cães e gatos têm audição e olfato muito mais apurados que os humanos, tornando-se mais suscetíveis aos sons altos dos fogos e aos cheiros de fumaça. Para minimizar o impacto, é possível utilizar protetores auriculares próprios para pets (com orientação veterinária), além de feromônios sintéticos que ajudam a promover sensação de bem-estar. Fogueiras e fogos de artifício devem ser mantidos longe dos animais, não somente pelo estresse, mas também pelo risco de queimaduras.

2. Mantenha os animais em locais seguros e tranquilos

O barulho dos fogos e a movimentação intensa podem causar estresse. “É fundamental manter os pets em um ambiente tranquilo da casa, com acesso à caminha, brinquedos e água fresca”, orienta Camila Canno Garcia. Sons ambientes, como música suave ou a TV ligada, ajudam a abafar ruídos externos.

Evite que os animais tenham acesso à rua ou áreas externas: portões, janelas e portas devem estar bem fechados. Em festas com convidados, não force interações — o pet deve poder se afastar se quiser e sempre sob supervisão.

3. Cuide da alimentação

As comidas típicas das festas juninas são perigosas para os pets. Alimentos como paçoca, chocolate, milho com manteiga, pamonha, bolos e bebidas alcoólicas ou com cafeína podem causar intoxicações graves. “Se o animal ingerir algum desses itens, nunca provoque o vômito sem orientação. Leve-o imediatamente ao veterinário, levando, se possível, a embalagem do alimento”, alerta a especialista.

Para quem deseja incluir os pets na comemoração, é possível oferecer petiscos naturais e seguros, como milho, abóbora ou batata-doce cozidos (sem temperos), além de frutas como maçã e banana. Camila Canno Garcia reforça que é importante consultar o médico-veterinário para avaliar a recomendação de forma individual, conforme o estilo de vida e saúde do animal.

A fantasia de festa junina deve ser confortável para o animal (Imagem: Leandro Omine | Shutterstock)

4. Invista em looks confortáveis

Para muitos, vestir o pet com roupas juninas faz parte da festa. Nesse caso, o ideal é escolher fantasias leves, que permitam movimentos livres e não interfiram nas necessidades básicas do animal, como se alimentar ou beber água. Também é importante observar se ele está confortável com a roupa — se houver sinais de incômodo, a fantasia deve ser retirada.

5. Garanta a segurança do seu pet durante os passeios

Nos passeios, o uso de coleira é indispensável, assim como manter vacinas, vermífugos e controle de pulgas e carrapatos em dia. “A identificação do animal com plaquinha ou microchip também é essencial para facilitar sua devolução em caso de fuga”, finaliza Camila Canno Garcia.

Por Joyce Ishikawa