5 cuidados com alimentação de quem deseja engravidar

Uma alimentação equilibrada desempenha papel fundamental na saúde da mulher que planeja a maternidade, promovendo o bom funcionamento do sistema reprodutor e criando condições ideais para a concepção. O consumo adequado de vitaminas, minerais e antioxidantes fortalece o organismo, diminui as chances de complicações e proporciona um ambiente favorável ao desenvolvimento do bebê desde os primeiros estágios da gestação.

Para apoiar quem está tentando engravidar, a nutricionista Rosa Silvestrim, da clínica de medicina reprodutiva Nilo Frantz, lista 5 dicas práticas para ajustar a alimentação, favorecer a concepção e promover uma gravidez mais tranquila. Confira!

1. Quando começar a se preparar

O ideal é que a mulher inicie os cuidados alimentares o mais cedo possível, mas pelo menos três meses antes de tentar engravidar, permitindo a eliminação de toxinas e melhorando a qualidade celular. O sono adequado e a prática de exercícios físicos também são essenciais.

2. Alimentos que devem ser evitados

Evite o consumo de açúcares, farinhas brancas, carne vermelha em excesso, bebidas alcoólicas, café em excesso, refrigerantes, alimentos industrializados e ultraprocessados, margarinas (por conter gordura trans), bolachas recheadas e produtos que combinem altas quantidades de açúcar e gordura de baixa qualidade.

3. Consuma alimentos orgânicos

O consumo de alimentos orgânicos é benéfico para a fertilidade, pois evita substâncias químicas prejudiciais, presentes nos alimentos convencionais. Quando orgânicos não forem acessíveis, descascar frutas e vegetais pode ajudar a reduzir químicos e toxinas do corpo.

Alimentos ricos em antioxidantes devem fazer parte da rotina (Imagem: Tatjana Baibakova | Shutterstock)

4. Principais nutrientes e onde encontrá-los

Alguns nutrientes importantes para a qualidade dos óvulos incluem coenzima Q10, vitaminas C, D, E e B (B9 e B12), ômega 3, melatonina, resveratrol, inositol e cisteína. Eles possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, ajudando na maturação e qualidade dos óvulos.

Esses nutrientes estão presentes em frutas ricas em antioxidantes, como abacate, melancia, abacaxi, maçã, vegetais verde-escuros e alaranjados, feijões, ovos, azeite de oliva extravirgem, beterraba, castanhas, nozes e amêndoas.

5. Combinação de hábitos saudáveis

Hábitos alimentares essenciais incluem o consumo de alimentos naturais, hidratação adequada, manutenção do peso ideal e cuidados com a microbiota intestinal, vaginal e uterina. Um intestino saudável melhora a absorção de nutrientes e a produção de serotonina, reduzindo a ansiedade e favorecendo um ambiente uterino mais receptivo à implantação do embrião.

Por Débora Nascimento