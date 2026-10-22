5 cuidados antes de investir em um segundo negócio

Abrir um segundo estabelecimento pode ser um passo importante para quem deseja ampliar os negócios e aumentar o faturamento. Seja uma loja, um restaurante, uma clínica ou uma empresa de serviços, a possibilidade de conquistar novos clientes e multiplicar os ganhos costuma despertar o interesse dos empreendedores. No entanto, quando a primeira operação ainda depende da presença constante do proprietário, a expansão pode trazer despesas adicionais, sobrecarregar a equipe e comprometer os resultados das duas unidades.

Segundo Ricardo Novack, administrador e sócio-diretor do Grupo ICOM, ecossistema especializado em gestão, marketing e desenvolvimento de negócios na área da saúde, um dos erros mais comuns é acreditar que o faturamento será multiplicado automaticamente com a abertura de outro endereço. “Muita gente pensa: ‘Eu ganho R$ 20 mil em uma clínica. Se colocar duas, vou ganhar R$ 40 mil. Se ganho R$ 30 mil, vou ganhar R$ 60 mil’. Só que a conta não é exatamente essa. E é aí que está o erro de abrir em um momento inoportuno”, afirma.

Isso porque o empresário passa a dividir seu tempo entre duas operações. “A segunda clínica demanda energia, demanda atenção. Quando o profissional vai para a nova unidade, a primeira passa a ficar menos assistida. O resultado da primeira começa a cair e a segunda não consegue caminhar tão bem porque ele também não consegue dar toda a atenção necessária. Aquela conta em que ele imaginava dobrar, na verdade, passa a dividir”, explica o especialista.

Embora sua experiência esteja concentrada no setor da saúde, os cuidados apontados por Ricardo Novack também podem orientar empresários de outros segmentos que pretendem ampliar suas operações. Confira cinco pontos que merecem atenção antes de investir em um segundo empreendimento!

1. Avalie se o primeiro negócio funciona sem você

Antes de pensar na expansão, observe como a empresa funciona durante sua ausência. Se todas as decisões administrativas, os problemas da equipe e a organização dos atendimentos dependem diretamente do proprietário, é sinal de que a estrutura ainda precisa amadurecer.

“Eu utilizo um termo que é o seguinte: a clínica precisa estar independente de você. Isso quer dizer que, sem necessitar da sua presença, ela continua funcionando. Na maioria dos casos, não é isso que acontece”, explica Ricardo Novack.

Uma maneira de avaliar essa autonomia é verificar se os funcionários conseguem cumprir suas responsabilidades, resolver situações rotineiras e manter a qualidade dos serviços sem supervisão constante.

2. Verifique se a empresa atual ainda pode crescer

Nem sempre abrir outro endereço é a melhor alternativa para aumentar o faturamento. Antes disso, vale analisar se o estabelecimento atual possui capacidade para atender mais clientes, ampliar horários de funcionamento ou aproveitar melhor os recursos disponíveis.

“O momento ideal passa por duas condições. Número um: quando sua clínica está independente de você. Número dois: quando a primeira unidade já atingiu, ou está próxima de atingir, o teto da capacidade que tem de geração de recursos”, orienta o administrador.

Se ainda existe espaço para crescer no mesmo local, melhorar a produtividade da equipe, ampliar as vendas e reduzir períodos de ociosidade, pode ser uma alternativa menos arriscada do que assumir os custos de uma nova estrutura.

Acompanhar indicadores ajuda a identificar falhas antes de multiplicar a operação (Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock)

3. Organize os processos antes de multiplicá-los

Uma segunda unidade exige que atividades como atendimento ao cliente, controle financeiro, compras, estoque e administração de funcionários funcionem de maneira organizada. Por isso, é importante documentar os procedimentos, definir responsabilidades e estabelecer indicadores para acompanhar o desempenho. Sem essa preparação, dificuldades que já existem no primeiro estabelecimento podem se repetir no novo endereço.

O ideal é que a equipe tenha clareza sobre suas funções e saiba como agir diante das situações mais comuns, sem precisar consultar o proprietário a cada decisão.

4. Escolha uma liderança para acompanhar a nova unidade

A contratação de profissionais qualificados não elimina a necessidade de uma pessoa responsável pela administração diária. Essa liderança deve acompanhar a equipe, identificar problemas, supervisionar os processos e manter o proprietário informado sobre os resultados.

“Quase sempre, nossa sugestão é que exista uma pessoa de extrema confiança para conseguir tocar essa nova unidade”, afirma Ricardo Novack.

Além da confiança, é importante avaliar a experiência em gestão, a capacidade de resolver conflitos e a habilidade para organizar a rotina. Também é recomendável estabelecer reuniões periódicas e metas para acompanhar o funcionamento da empresa.

5. Faça as contas considerando os dois estabelecimentos

O planejamento financeiro precisa ir além dos gastos com reforma, equipamentos e contratação de funcionários. É necessário calcular despesas fixas, capital de giro, prazo estimado para atingir o equilíbrio financeiro e possíveis impactos sobre o faturamento da primeira unidade.

Uma medida prática é elaborar projeções para diferentes situações, incluindo um período de baixa procura por produtos ou serviços e despesas superiores às previstas. Também é importante manter recursos suficientes para sustentar a operação original, evitando que o investimento na expansão comprometa salários, fornecedores e outras obrigações.

Como saber se chegou a hora de expandir?

Para Ricardo Novack, a decisão deve considerar principalmente dois fatores: a autonomia do estabelecimento existente e a proximidade do limite de sua capacidade de gerar receita. “A partir do momento em que essas duas condições estão resolvidas, aí sim é o momento de pensar em montar uma segunda unidade”, afirma.

O especialista ressalta que o bom desempenho financeiro, isoladamente, não significa que o negócio esteja preparado para crescer. Antes de assumir uma nova estrutura, é fundamental garantir que a primeira continue funcionando com organização, qualidade no atendimento e controle dos resultados. Afinal, abrir outro endereço não deve significar apenas aumentar o tamanho da empresa, mas criar condições para que os dois estabelecimentos sejam rentáveis.

Por Carolina Lara