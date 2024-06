5 cortes de cabelo que estarão em alta no inverno

O inverno está chegando e, com ele, novas tendências de cortes de cabelo para aquecer a estação. Ezequiel Blanc, especialista em visagismo e cabeleireiro renomado, compartilha 5 cortes que estarão em alta neste inverno e explica quais são mais indicados para você de acordo com o formato do seu rosto. Confira!

1. Bob Assimétrico

Bob assimétrico é perfeito para quem deseja um visual ousado (Imagem: Michelle Aleksa | Shutterstock)

O bob assimétrico é uma versão moderna do clássico bob, com uma lateral mais longa que a outra. “Este corte é perfeito para quem deseja um visual ousado e contemporâneo. É ideal para pessoas com rosto oval ou quadrado, pois ajuda a suavizar as linhas do rosto”, diz o profissional.

2. Shaggy Hair

Shaggy hair é uma ótima opção para cabelos finos, pois adiciona volume (Imagem: Freeman Studio | Shutterstock)

O corte shaggy, com camadas desconectadas e um ar despojado, continua em alta. “É uma ótima opção para cabelos finos, pois adiciona volume e movimento. Quem tem rosto redondo ou em formato de coração pode se beneficiar desse corte, já que ele alonga e afina o rosto”, recomenda Ezequiel Blanc.

3. Franja cortina

Franja cortina é um corte versátil que emoldura o rosto (Imagem: ViChizh | Shutterstock)

A franja cortina, que é dividida ao meio e emoldura o rosto, volta com tudo neste inverno. “É um corte versátil, que pode ser adaptado para diferentes comprimentos de cabelo. Funciona bem para quase todos os formatos de rosto, especialmente os ovais e triangulares, pois suaviza as feições”, explica o especialista em visagismo.

4. Pixie Cut

O pixie cut é perfeito para quem busca praticidade e elegância (Imagem: taniavolobueva | Shutterstock)

Um corte curto e estiloso! É perfeito para quem busca praticidade e elegância. “Este corte destaca as feições e é ideal para rostos pequenos ou com traços delicados. É uma excelente escolha para quem tem cabelos grossos, pois reduz o volume e facilita a manutenção”, aconselha o profissional.

5. Longo em Camadas

Corte longo e com camadas traz movimento e leveza para o cabelo (I.agem: Kathy Hutchins | Shutterstock)

Para quem prefere manter os fios longos, o corte em camadas é a melhor pedida. “As camadas dão movimento e leveza ao cabelo, evitando que ele fique pesado e sem vida. Funciona bem para todos os tipos de cabelo e é especialmente indicado para quem tem rosto quadrado ou retangular, pois ajuda a suavizar as linhas do rosto”, afirma Ezequiel Blanc.

“Essas tendências trazem opções para todos os estilos e tipos de cabelo, garantindo que cada pessoa possa encontrar um corte que valorize sua beleza natural”, diz Ezequiel Blanc. “O visagismo é fundamental para entender qual corte se adapta melhor às características individuais de cada cliente”, finaliza.

Por Sarah Monteiro