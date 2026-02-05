5 cortes de cabelo masculino em alta em 2026

Corte de cabelo masculino não é sempre igual. Segundo o especialista em beleza masculina Paulo Silva, que comanda a Black Zone, rede de barbearias, para escolher um corte de cabelo é preciso um bom estudo do rosto do homem.

“Há homens que têm o rosto redondo, enquanto outros possuem o queixo quadrado. Há aqueles que são altos e longilíneos, mas temos homens mais baixos também. Tudo isso influencia no corte de cabelo”, explica.

Paulo Silva indica, ainda, a presença de barba, as falhas e entradas — que podem indicar um começo de calvície —, o volume e a textura dos cabelos como fatores preponderantes na escolha do corte. “Nada como um barbeiro experiente para orientar o cliente”, diz.

Por fim, até a profissão do homem deve ser levada em conta na hora de escolher um corte de cabelo. “Ambientes formais pedem cortes mais tradicionais. Alguns trabalhos, entretanto, permitem ousar no corte”, lembra.

O profissional lista abaixo os cinco cortes mais pedidos em 2025 e enfatiza: eles continuam sendo tendência para 2026. Confira!

1. Moicano com fade

O corte moicano com fade combina topo destacado e laterais em degradê para um visual moderno e marcante (Imagem: Divulgação Black Zone)

O moicano com fade é, sem dúvida, um dos queridinhos dos homens. Moderno e cheio de personalidade, ele combina o topo mais destacado com laterais em degradê, criando um visual marcante e sofisticado. É um corte muito escolhido por quem gosta de ousar, mas ainda manter um acabamento limpo e atual.

2. V atrás

O corte “V atrás” valoriza o acabamento da nuca e adiciona personalidade ao visual masculino (Imagem: Divulgação Black Zone)

O famoso “V atrás” virou assinatura para muitos homens. Esse detalhe no acabamento da nuca valoriza o corte e deixa o visual mais estiloso e diferenciado. Ele aparece tanto em cortes mais ousados quanto nos mais clássicos, trazendo um toque de personalidade que faz toda a diferença no resultado.

3. Corte social na tesoura

O corte social na tesoura aposta em naturalidade, movimento e elegância para um visual alinhado (Imagem: Divulgação Black Zone)

Clássico, elegante e atemporal, o corte social feito na tesoura é muito pedido por homens que buscam um visual mais alinhado, ideal para o ambiente corporativo ou para quem prefere um estilo discreto e sofisticado. A técnica na tesoura garante naturalidade, movimento e um acabamento refinado.

4. Taper

O corte taper traz degradê suave e bem distribuído, garantindo um visual limpo e versátil (Imagem: Divulgação Black Zone)

O taper é sinônimo de versatilidade. Com um degradê suave e bem distribuído, ele mantém o visual limpo e moderno, sem ser radical. É um dos cortes mais escolhidos por quem quer praticidade no dia a dia, facilidade de manutenção e um estilo que funciona tanto para o casual quanto para o social.

5. Degradê tradicional

O corte degradê tradicional é uma escolha atemporal que transmite elegância no dia a dia (Imagem: Divulgação Black Zone)

O degradê tradicional é o verdadeiro campeão de pedidos nas cadeiras das barbearias. Atemporal e extremamente versátil, ele se adapta a diferentes estilos de rosto, tipos de cabelo e faixas etárias. Seu acabamento limpo nas laterais e na nuca transmite organização e elegância, podendo variar de um degradê mais baixo e discreto até versões mais marcadas, o que o torna uma escolha segura tanto para ambientes formais quanto para quem busca um visual moderno no dia a dia.

Por Simone Valente