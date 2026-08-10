5 combinações para elevar sua produção e parecer mais elegante

Construir um visual elegante não exige um armário repleto de peças caras ou de marcas renomadas. A sofisticação está principalmente na maneira de combinar as roupas, considerando o caimento, as modelagens e as cores que se adaptam a diferentes situações.

De acordo com o relatório Pinterest Predicts 2026, entre as tendências de moda, as buscas por “luxo dos anos 80” cresceram 225%, por “broche aesthetic“, 110%, e por “terno oversized“, 90%, indicando que as pessoas buscam incorporar elementos marcantes ao estilo pessoal em vez de reproduzir looks completos.

Segundo Luana Amy, cofundadora da La’s Clothing, criar um visual sofisticado está muito mais relacionado à escolha das combinações do que à quantidade de peças no armário. “As modelagens bem estruturadas, proporções equilibradas e uma cartela de cores harmoniosa são capazes de transformar produções básicas em looks elegantes”, destaca.

A seguir, confira algumas combinações que funcionam em diferentes ocasiões e ajudam a construir um guarda-roupa mais sofisticado e funcional!

1. Alfaiataria e peça básica: a combinação que nunca falha

Calças, shorts ou saias de alfaiataria combinados com uma regata lisa ou uma camiseta de modelagem reta criam um equilíbrio entre elegância e casualidade. A estrutura da alfaiataria eleva instantaneamente a produção, enquanto a peça básica deixa o visual leve e contemporâneo. “A alfaiataria deixou de ser exclusiva do ambiente corporativo. Ela funciona muito bem com peças minimalistas e cria um resultado moderno, confortável e elegante”, explica Luana Amy.

2. Looks monocromáticos alongam a silhueta e transmitem sofisticação

Produções compostas por diferentes tons da mesma cartela de cores, como preto, branco, bege, marrom ou off-white, criam uma aparência mais harmoniosa e refinada. Além de alongar visualmente a silhueta, a combinação monocromática permite brincar com diferentes tecidos e acabamentos sem deixar o look carregado. “Quando as cores conversam entre si, o olhar se volta para a composição como um todo. É uma solução simples que sempre funciona”, afirma.

A terceira peça transforma o look básico e acrescenta um toque de elegância à produção (Imagem: Jasen Wright | Shutterstock)

3. A terceira peça muda completamente a produção

Blazers, trench coats, cardigans ou kimonos têm o poder de transformar um look básico em poucos segundos. “A terceira peça cria informação de moda sem exigir esforço. É um recurso muito eficiente para quem quer parecer mais elegante com poucas mudanças”, diz Luana Amy.

4. Misturar texturas deixa o visual mais interessante

Combinar tecidos diferentes, como tricô, alfaiataria, renda, linho ou malha, cria contraste e riqueza visual. “O segredo está em criar equilíbrio. Quando misturamos texturas, o look ganha profundidade e personalidade sem precisar recorrer a estampas ou excessos”, comenta.

5. Equilibrar volumes valoriza qualquer silhueta

Para criar uma silhueta mais harmoniosa, vale seguir uma regra simples: se a parte de baixo tem modelagem ampla, prefira uma blusa mais ajustada. Já quando a parte de cima é oversized, opte por uma peça inferior mais estruturada. “Esse contraste cria uma silhueta mais harmoniosa e faz com que a roupa tenha um caimento muito mais elegante”, finaliza Luana Amy.

Por Laise Alves