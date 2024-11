Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O fígado é um dos órgãos mais importantes do corpo humano, responsável por inúmeras funções vitais, incluindo a desintoxicação do organismo, o armazenamento de energia e a metabolização de nutrientes. Para garantir que ele continue funcionando de maneira eficiente, é fundamental manter hábitos saudáveis, como a prática regular de exercícios físicos e uma alimentação balanceada.

Além disso, alguns chás têm propriedades que favorecem a saúde hepática. A seguir, 5 chás para melhorar a saúde do fígado!

Chá de boldo

O chá de boldo tem propriedades que estimulam a produção de bile, facilitando a digestão de gorduras e contribuindo para a desintoxicação do fígado.

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de boldo

250 ml de água

Xilitol para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas secas de boldo. Tampe a chaleira e deixe em infusão por 5 minutos. Após esse tempo, coe o chá e transfira para uma xícara. Adoce com xilitol e sirva em seguida.

Chá de cardo-mariano

O cardo-mariano é uma planta medicinal conhecida por suas propriedades antioxidantes e hepatoprotetoras, que o tornam muito eficaz no auxílio à regeneração das células do fígado. O seu principal composto ativo, a silimarina, ajuda a proteger o órgão de danos causados por toxinas e contribui para a desintoxicação do organismo.

Ingredientes

1 colher de sopa de sementes de cardo-mariano trituradas

250 ml de água

Mel

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo e adicione as sementes de cardo-mariano. Tampe a chaleira e deixe em infusão por 10 minutos. Após esse tempo, coe o chá e transfira para uma xícara. Adoce com mel e sirva em seguida.

Chá de alecrim

O alecrim é uma planta rica em propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que apoiam a digestão e a desintoxicação do fígado. Além disso, ele ajuda a melhorar a circulação sanguínea e reduz o estresse no fígado, promovendo sua saúde e funcionamento.

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de alecrim

250 ml de água

Xilitol para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas secas de alecrim. Tampe a chaleira e deixe em infusão por 10 minutos. Após esse tempo, coe o chá e transfira para uma xícara. Adoce com xilitol e sirva em seguida.

O chá de dente-de-leão contém propriedades que ajudam na proteção e regeneração hepática (Imagem: Madeleine Steinbach | Shutterstock)

Chá de dente-de-leão

O dente-de-leão é rico em propriedades diuréticas e desintoxicantes, que auxiliam na eliminação de toxinas do organismo. Além disso, contém compostos bioativos, como flavonoides e polifenóis, que ajudam na proteção e regeneração hepática.

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de dente de leão

secas de dente de leão 250 ml de água

Xilitol para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas secas de dente-de-leão. Tampe a chaleira e deixe em infusão por 10 minutos. Após esse tempo, coe o chá e transfira para uma xícara. Adoce com xilitol e sirva em seguida.

Chá de alcachofra

A alcachofra é rica em antioxidantes e possui propriedades que estimulam a produção de bile, ajudando na digestão e desintoxicação do fígado. Ela também tem efeitos diuréticos que favorecem a eliminação de toxinas do corpo.

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de alcachofra

250 ml de água

Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas secas de alcachofra. Tampe a chaleira e deixe em infusão por 5 minutos. Após esse tempo, coe o chá e transfira para uma xícara. Adoce com mel e sirva em seguida.