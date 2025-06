5 chás para ajudar a prevenir doenças no inverno

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Durante o inverno, gripes, resfriados e outras doenças respiratórias são particularmente comuns. O ar seco típico da estação resseca as mucosas do sistema respiratório, tornando-as mais vulneráveis à invasão de vírus e bactérias. Além disso, as pessoas tendem a ficar em ambientes fechados por mais tempo para se proteger do frio, o que facilita a transmissão de patógenos.

O farmacêutico homeopata Jamar Tejada afirma que algumas ervas podem ajudar a prevenir gripes e doenças respiratórias que podem aparecer com a mudança brusca de temperatura. “Algumas ervas são conhecidas por ajudar a fortalecer as defesas do corpo e prevenir doenças comuns associadas a essas mudanças climáticas”, diz.

A seguir, com a ajuda do farmacêutico, listamos como preparar em casa alguns chás para ajudar a prevenir doenças típicas desta época do ano. Confira!

Chá de echinacea com gengibre e limão

A echinacea ajuda a fortalecer o sistema imunológico, enquanto o gengibre é rico em propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes.

Ingredientes

250 ml de água

1 colher de chá de folhas de echinacea

1 colher de chá de gengibre fresco picado

fresco picado Suco de 1/2 limão

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a echinacea e o gengibre e ferva por 10 minutos. Desligue o fogo, coe e adicione o suco de limão e o mel. Sirva em seguida.

Chá de maçã com canela

A maçã é rica em vitamina C e antioxidantes que ajudam a fortalecer o sistema imunológico contra infecções. A canela tem propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas que aliviam a dor de garganta e descongestiona as vias aéreas.

Ingredientes

1 maçã sem sementes e cortada em fatias

sem sementes e cortada em fatias 1 canela em pau

500 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, a maçã e a canela em pau e leve ao fogo médio para ferver por 10 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e adicione o mel. Sirva em seguida.

Chá de acerola com cravo-da-índia

A acerola é rica em vitamina C que, além de ajudar a fortalecer o sistema imunológico, reduz a duração de doenças e acelera a recuperação do corpo. O cravo-da-índia, por sua vez, alivia a tosse.

Ingredientes

1 xícara de chá de acerola

4 cravos-da-índia

500 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a acerola e os cravos-da-índia e ferva por 10 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e adicione o mel. Sirva em seguida.

Chá de sabugueiro com hortelã (Imagem: unpict | Shutterstock)

Chá de sabugueiro com hortelã

O sabugueiro tem propriedades antissépticas, anti-inflamatórias e cicatrizantes. A hortelã, por sua vez, possui propriedades antivirais e ajuda a aliviar sintomas respiratórios.

Ingredientes

1 colher de sopa de flores de sabugueiro

1 colher de chá de folhas de hortelã

250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as flores de sabugueiro e ferva por 10 minutos. Desligue o fogo, acrescente as folhas de hortelã, tampe a panela e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de alho com limão e mel

O alho tem ações antibacterianas, antivirais e imunomoduladoras.

Ingredientes

2 dentes de alho descascados e picados

Suco de 1 limão

1 colher de chá de mel

250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o alho e ferva por 10 minutos. Desligue o fogo, coe e acrescente o suco de limão e o mel. Sirva em seguida.

Consulte um profissional

Apesar de os chás serem aliados naturais para aliviar os sintomas de doenças comuns no inverno, como gripes, resfriados e dores de garganta, é importante destacar que eles não substituem o tratamento adequado nem o acompanhamento médico. Essas bebidas podem oferecer conforto e ajudar na recuperação, mas não devem ser vistas como solução única. Caso os sintomas persistam ou se agravem, é fundamental buscar orientação profissional para garantir um diagnóstico correto e o tratamento mais eficaz.

Por Mayra Barreto Cinel e Redação EdiCase