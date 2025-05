Os rins desempenham funções muito importantes no equilíbrio do organismo, como filtrar o sangue, eliminar toxinas e manter os níveis adequados de água e sais minerais. No entanto, fatores como má alimentação, baixo consumo de água e uso excessivo de medicamentos os sobrecarregam silenciosamente ao longo do tempo. Nesse sentido, incluir chás com propriedades específicas pode ajudar a aliviar desconfortos, estimular a diurese e promover o bom funcionamento do sistema urinário. Por isso confira, a seguir, 5 chás caseiros para melhorar a saúde dos rins!

Chá de salsinha com coentro e limão-siciliano

Ingredientes

250 ml de água filtrada

1 colher de sobremesa de salsinha fresca picada

1 colher de sobremesa de coentro fresco picado

Suco de 1/2 limão-siciliano

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água em fogo médio até ferver. Deligue o fogo e adicione a salsinha e o coentro. Tampe e deixe em infusão por cerca de 15 minutos. Coe e adicione o suco do limão-siciliano. Sirva em seguida.

Chá de alfavaca

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas frescas ou secas de alfavaca

250 ml de água filtrada

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo, acrescente a alfavaca, tampe e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Coe e beba morno.

Chá de quebra-pedra

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de quebra-pedra

500 ml de água filtrada

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio e desligue o fogo. Adicione as folhas de quebra-pedra, tampe e deixe em infusão por 10 a 15 minutos. Coe e sirva morno ou em temperatura ambiente.

Chá de cabelo de milho-verde (Imagem: Boryana Manzurova | Shutterstock)

Chá de cabelo de milho

Ingredientes

1 colher de sopa de cabelo de milho -verde seco

-verde seco 250 ml de água filtrada

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água em fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo e adicione imediatamente o cabelo de milho-verde. Após, tampe a panela e deixe em infusão por 10 a 15 minutos. Coe com uma peneira fina antes de servir.

Chá de dente-de-leão

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de dente-de-leão

250 ml de água filtrada

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Depois, desligue o fogo e adicione as folhas de dente-de-leão. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e beba morno, preferencialmente fora das refeições.