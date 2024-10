5 benefícios poucos conhecidos da prática de atividade física

A prática regular de atividade física é extremamente reconhecida por seus consideráveis ​​benefícios para a saúde geral. No entanto, apesar dessa consciência, 52% dos brasileiros não a praticam com regularidade. Entre aqueles que se exercitam, apenas 8% seguem a recomendação mínima de duas vezes por semana, conforme revela a Pesquisa Saúde e Trabalho, realizada pelo Serviço Social da Indústria (SESI).

Mas, além dos benefícios mais tradicionais, como melhora do sistema cardiovascular e do sono, emagrecimento e ganho de massa muscular, a prática regular de exercícios físicos traz impactos muito mais profundos na nossa saúde.

“Mas, na verdade, a atividade física traz muitos outros efeitos positivos para a saúde que a maioria sequer conhece, e saber desses benefícios extras também ajuda a dar mais motivação para iniciar e manter uma rotina de exercícios”, explica o personal trainer e educador físico Tauan Gomes.

Benefícios da atividade física

Abaixo, Tauan Gomes lista alguns dos benefícios da prática regular de atividade física para a saúde. Veja!

1. Diminui o apetite

Exercícios físicos intensos prolongados ajudam a inibir o apetite por até 12 horas, o que ajuda no controle do peso.

2. Ajuda a dormir melhor

Qualquer atividade física promove uma melhora na qualidade do sono, devido ao aumento da produção de adenosina, hormônio regulador de vigilância.

3. Melhora o desempenho sexual

Treinos de cardio aumentam a performance, e treino de força aumenta a libido, além de melhorar o humor, devido à liberação do hormônio ocitocina e serotonina.

4. Melhora a produtividade

A atividade física intensa, por pelo menos 30 minutos diários, promove aumento de energia, foco e produtividade para tarefas diárias.

5. Promove a saúde intestinal

Fazer exercícios físicos melhora o funcionamento do processo digestivo e combate a inflamação intestinal.

Além da prática de atividade física, é importante manter hábitos saudáveis (Imagem: Inside Creative House | Shutterstock)

Dicas de hábitos saudáveis

A seguir, Tauan Gomes também lista alguns hábitos que, aliados às atividades físicas, favorecem a saúde do corpo. Confira!

1. Metas de passos diários

4 mil passos diários ajudam a diminuir o risco de sedentarismo, enquanto de 7 a 10 mil passos diários auxilia o processo de emagrecimento.

2. Não consuma alimentos estimulantes após as 16h

A qualidade do sono irá impactar diretamente seu dia seguinte. Por isso, comece cuidando do final do dia para melhorar os hábitos no dia seguinte.

3. Participe de grupos

Participe de grupos de apoio com atividades como dança, trilha, artes marciais, corrida e outros esportes.

4. Busque auxílio profissional

A ajuda profissional ajuda a encontrar uma atividade que faça sentido ao seu objetivo e realidade.

5. Hidratação e alongamento

Consuma 500 ml de água ao acordar e pratique 10 minutos de alongamento. Essa prática irá favorecer a introdução de bons hábitos no restante do dia.

Por Adriana Quintairos