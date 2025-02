5 benefícios do jucá para a saúde e como usá-lo

O jucá (Libidibia ferrea), também conhecido como pau-ferro, é uma árvore nativa da região amazônica brasileira, muito utilizada na medicina popular. Suas folhas, casca e sementes são aproveitadas devido às suas propriedades terapêuticas, sendo amplamente usadas para tratar uma variedade de condições. Além disso, a planta é valorizada por seu sabor único.

A seguir, confira 5 benefícios do jucá para a saúde e maneiras práticas de incluí-lo no dia a dia!

1. Ação cicatrizante

O jucá possui compostos como flavonoides e taninos que conferem propriedades anti-inflamatórias. Essas substâncias ajudam a reduzir inflamações no corpo e favorecem a cicatrização de ferimentos. A pesquisa “Efficacy of Phytopharmaceuticals From the Amazonian Plant Libidibia ferrea for Wound Healing in Dogs“, da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), comprova a alta capacidade regenerativa da planta.

O estudo publicado na revista científica Frontiers in Veterinary Sciences investigou o uso do extrato da planta no tratamento de ferimentos em 11 cães, e os resultados apontaram que formulações a base de jucá foram superiores a um medicamento comercial de alto custo, graças a presença de flavonoides, taninos e cumarinas na sua composição.

2. Auxilia no tratamento de problemas respiratórios

O jucá tem sido tradicionalmente utilizado no tratamento de problemas respiratórios, como tosse crônica e asma. Suas propriedades anti-inflamatórias e antissépticas ajudam a aliviar a irritação nas vias respiratórias e a reduzir inflamações, facilitando a respiração. A planta também pode ajudar a combater infecções nas vias aéreas, promovendo o alívio dos sintomas e a melhora da saúde pulmonar. Contudo, o seu uso não deve substituir o tratamento e o acompanhamento médico.

Os antioxidantes da planta jucá ajudam a combater os radicais livres que prejudicam a pele (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

3. Combate o envelhecimento precoce

Os flavonoides presentes no jucá atuam como antioxidantes, combatendo os radicais livres no organismo. Essa ação contribui para ajudar na prevenção do envelhecimento precoce. Além disso, outras substâncias da planta, como o ácido gálico, também tem potencial contra rugas e manchas na pele, como indica o estudo “Anti-wrinkle and anti-whitening effects of jucá (Libidibia ferrea Mart.) extracts“, publicado na revista científica Archives of Dermatological Research.

Os pesquisadores brasileiros verificaram a presença de 18 agentes metabólicos no jucá, e constataram que a maior ação antioxidante se dá pelo ácido gálico, que atua contra enzimas que favorecem o envelhecimento e degradam o colágeno da pele.

4. Melhora a qualidade do sono

O jucá também tem propriedades calmantes e relaxantes, como os flavonoides, que melhoram a qualidade do sono. O efeito sedativo da planta também ajuda a aliviar a ansiedade e o estresse, que muitas vezes dificultam o descanso, favorecendo o bem-estar e a energia para as atividades do dia a dia.

5. Ajuda a controlar a glicemia

O estudo “Obtenção e avaliação das propriedades tecnológicas de granulados à base de Libidibia ferrea para atividade anti-hiperglicemiante“, publicado no Cuadernos de Educación y Desarrollo, mostra que extratos de jucá têm potencial terapêutico contra a hiperglicemia, devido a presença de taninos totais, e que podem ser usados no desenvolvimento de medicamentos para diabetes.

Como usar a planta jucá

O jucá pode ser utilizado de diversas formas. O método mais comum é por meio do chá, feito com as folhas ou casca da planta, que pode ser consumido para aliviar inflamações, problemas respiratórios e até distúrbios intestinais. A casca também pode ser usada topicamente, em forma de compressa ou pomada, para tratar feridas e acelerar a cicatrização. Além disso, o extrato pode ser aplicado em massagens para promover o relaxamento e combater o estresse.

Apesar dos diversos benefícios que o jucá pode oferecer à saúde, seu uso deve ser feito com cautela. Assim como qualquer planta medicinal, seu consumo inadequado pode causar efeitos indesejados ou interagir com medicamentos. Além disso, é essencial lembrar que ele não substitui tratamentos convencionais nem o acompanhamento médico. Antes de utilizá-la para fins terapêuticos, é recomendável buscar orientação de um profissional da saúde.