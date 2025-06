5 benefícios do consumo diário da semente de chia

Com o aumento da busca por um estilo de vida mais saudável, muitos brasileiros têm incluído na alimentação ingredientes que, além de nutritivos, oferecem benefícios adicionais ao organismo. Entre eles, destaca-se a chia, uma pequena semente rica em fibras, proteínas, ômega 3 e antioxidantes, que se tornou uma aliada das dietas equilibradas, especialmente por sua versatilidade.

A seguir, Janaina Amaral, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, destaca 5 benefícios do consumo diário da chia para a saúde. Confira!

1. Melhora o funcionamento intestinal

Por ser rica em fibras solúveis, a chia auxilia no trânsito intestinal e contribui para a saúde da microbiota, ajudando na prevenção da constipação.

2. Auxilia no controle da glicemia

A presença de fibras ajuda a retardar a absorção dos carboidratos, evitando picos de glicose no sangue, o que é especialmente benéfico para pessoas com diabetes.

3. Contribui para a saúde do coração

Fonte natural de ômega 3 de origem vegetal, a chia ajuda a reduzir os níveis de colesterol LDL (o “ruim”) e triglicerídeos, favorecendo a saúde cardiovascular.

Incluir a chia na alimentação prolonga a sensação de saciedade (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

4. Promove a saciedade e ajuda no controle de peso

Quando hidratadas, as sementes de chia formam um gel no estômago, prolongando a sensação de saciedade e auxiliando no controle do apetite.

5. Fonte de antioxidantes

A chia possui compostos antioxidantes que combatem os radicais livres, auxiliando na prevenção do envelhecimento precoce e na proteção das células.

Como consumir a semente de chia

A semente de chia pode ser adicionada em iogurtes, vitaminas, tortas, bolos, saladas, sucos, entre outras receitas. “A recomendação média [de consumo] é de uma a duas colheres de sopa por dia, sempre com bastante ingestão de água, já que a chia absorve muitos líquidos. O ideal é que o consumo seja orientado pelo nutricionista, especialmente para quem tem restrições alimentares ou condições específicas de saúde”, orienta Janaina Amaral.

Por Priscila Dezidério