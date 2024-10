5 benefícios do chá de valeriana para saúde

A valeriana é uma planta medicinal da espécie Valeriana officinalis, também conhecida como valeriana-das-boticas ou valeriana selvagem. Utilizada há muito tempo para promover o bem-estar, ela é rica em compostos bioativos, como ácidos valerênico, isovalérico e antioxidantes, responsáveis por suas propriedades relaxantes. Esses componentes têm dado destaque ao chá da planta na fitoterapia, por oferecerem diversos benefícios à saúde. A seguir, confira quais são eles!

1. Auxilia no tratamento da insônia

A valeriana é uma planta medicinal que possui propriedades sedativas, o que pode ajudar a reduzir a ansiedade e melhorar a qualidade do sono. Segundo dados do Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) da Comunidade Europeia (EMA), uma dose do chá valeriana de 30 a 60 minutos antes de dormir, com uma dose anterior no começo da noite, caso necessário, já é o suficiente para ter uma noite de sono tranquila.

2. Alivia os sintomas da TPM

As propriedades calmantes da valeriana também beneficiam as mulheres que sofrem com os sintomas da TPM (tensão pré-menstrual), como irritabilidade, cólicas e insônia. Para isso, basta consumir o chá algumas semanas antes do ciclo menstrual começar. Contudo, a consulta com um profissional de saúde antes de incluir o chá na rotina é indispensável.

3. Melhora a saúde digestiva

O chá de valeriana também pode ser útil para a saúde digestiva, ajudando a aliviar cólicas intestinais, gases e problemas relacionados à digestão. Isso porque suas propriedades antiespasmódicas relaxam os músculos do trato gastrointestinal, aliviando desconfortos como inchaço e indigestão. Contudo, caso os sintomas persistam, é essencial consultar um médico.

O chá de valeriana auxilia na redução dos sintomas causados pela alteração hormonal da menopausa (Imagem: Fizkes | Shutterstock)

4. Diminui os sintomas da menopausa

Durante a menopausa, as alterações hormonais das mulheres se intensificam e o efeito ansiolítico presente na valeriana ajuda a diminuir os sintomas causados por estes fatores, como estresse e irritabilidade. Além disso, de acordo com dois pequenos ensaios clínicos da National Library of Medicine (NLM), o uso da planta também pode reduzir os calorões causados pela menopausa.

Para chegar a este resultado, os estudos analisaram dois grupos de mulheres entre 45 e 55 anos, que utilizaram cápsulas de 255 mg de valeriana e placebo. Em seguida, a gravidade e a frequência das ondas de calor foram medidas e registradas por meio de questionários e formulários de informações em três níveis. “A gravidade das ondas de calor revelou uma diferença estatística significativa antes e depois do tratamento com valeriana enquanto essa diferença não foi significativa no grupo placebo”, relata a pesquisa.

5. Ajuda na perda de peso

Embora esse não seja o seu fim mais comum, o chá de valeriana pode ser utilizado para auxiliar na perda de peso, graças a sua capacidade de diminuir a ansiedade. O efeito ajuda a controlar os nervos e, consequentemente, a necessidade excessiva de comer, também conhecida como alimentação emocional. Inclusive, como a valeriana melhora o sono durante a noite, ela também auxilia na manutenção do peso, já que o sono adequado é responsável por manter o equilíbrio do metabolismo basal.