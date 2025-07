O aipo (Apium graveolens), também chamado de salsão, é um vegetal de sabor suave e refrescante, bastante utilizado em saladas, sopas, sucos e caldos. Mas, além de ser parte de diversas receitas, também carrega propriedades que despertam interesse quando incluído na alimentação de forma regular. Ele é rico em fibras, antioxidantes, vitaminas e minerais que contribuem para o bom funcionamento do organismo.

A seguir, confira 5 benefícios do aipo para a saúde e como inserir na dieta!

1. Favorece o controle da pressão alta

O aipo pode contribuir para o controle da pressão arterial devido à presença de compostos como os ftalídeos, que ajudam a relaxar os músculos ao redor dos vasos sanguíneos, facilitando a circulação e reduzindo a pressão. Além disso, é rico em potássio, um mineral essencial que auxilia no equilíbrio dos níveis de sódio no organismo, fator importante para manter a pressão sob controle.

Segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development, o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.

A ação diurética natural ao aipo também favorece a eliminação do excesso de líquidos e sal, o que colabora para a redução da pressão arterial. Por esses motivos, o consumo regular de aipo pode ser um aliado na saúde cardiovascular.

2. Contribui para a hidratação do corpo

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que adultos saudáveis consumam, no mínimo, 2 litros de água potável por dia. No entanto, também é possível ingerir água por meio da alimentação. O aipo é um excelente aliado na hidratação do corpo, pois possui um alto teor de água em sua composição — cerca de 95%.

Esse conteúdo elevado contribui para repor os líquidos perdidos ao longo do dia, especialmente em dias quentes ou após atividades físicas. Além disso, o vegetal contém eletrólitos naturais, como sódio e potássio, que ajudam a manter o equilíbrio hídrico e a função celular adequada.

O aipo ajuda a manter o bom funcionamento do intestino (Imagem: Ulada | Shutterstock)

3. Contribui para a saúde do intestino

O aipo contribui significativamente para a saúde do intestino por ser uma boa fonte de fibras, especialmente as do tipo insolúvel, que favorecem o bom funcionamento do trato digestivo. Essas fibras aumentam o volume das fezes e estimulam os movimentos intestinais, ajudando a prevenir a constipação. Segundo dados da OMS, o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras.

4. Ajuda no emagrecimento

O aipo pode ser um aliado no processo de emagrecimento por ser um alimento de baixa caloria e rico em água e fibras, o que aumenta a sensação de saciedade. Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo (USP) e da Food Research Center (FoRC), 100 g do vegetal cru tem cerca de 19 kcal e 0,96 g de fibras.

Ao consumir aipo, é possível reduzir a vontade de comer em excesso, especialmente entre as refeições. As fibras presentes no vegetal retardam a digestão, prolongando a saciedade e ajudando no controle do apetite. Além disso, por ter ação diurética natural, auxilia na eliminação do excesso de líquidos e toxinas do organismo, o que pode contribuir para a redução do inchaço e do peso corporal.

5. O extrato das folhas pode proteger células do cérebro

Na pesquisa “Exploring the Neuroprotective Properties of Celery (Apium graveolens Linn) Extract Against Amyloid-Beta Toxicity and Enzymes Associated with Alzheimer’s Disease“, publicada na revista Molecules, cientistas testaram o extrato de folhas de aipo em células nervosas humanas expostas a uma proteína associada ao Alzheimer.

O extrato aumentou a sobrevivência das células e bloqueou enzimas ligadas à progressão da doença, além de reduzir processos inflamatórios. Embora ainda seja um estudo de laboratório, os achados mostram que o aipo pode ter compostos com potencial para proteger o cérebro e servir de base para novas pesquisas sobre prevenção do Alzheimer.

Como inserir o aipo na dieta

O aipo é um vegetal versátil que pode ser usado de formas simples e práticas no dia a dia. Seu sabor suave e textura crocante permitem combinações variadas, seja em pratos quentes ou frios. Além de agregar frescor às receitas, ele pode ser incorporado sem grandes mudanças na rotina alimentar.

Em saladas: corte os talos finos e misture com folhas verdes para adicionar crocância;

corte os talos finos e misture com folhas verdes para adicionar crocância; Em sucos/smoothies: bata com frutas como maçã ou abacaxi para trazer frescor e leveza;

bata com frutas como maçã ou abacaxi para trazer frescor e leveza; Em sopas e caldos: use os talos e as folhas para intensificar o sabor dos preparos;

use os talos e as folhas para intensificar o sabor dos preparos; Salteado: refogue com azeite e temperos leves para acompanhar pratos principais;

refogue com azeite e temperos leves para acompanhar pratos principais; Como snack: consuma cru com pastas como homus ou cream cheese para lanches rápidos;

consuma cru com pastas como homus ou cream cheese para lanches rápidos; Em refogados: adicione picado junto a legumes para dar textura e aroma;

adicione picado junto a para dar textura e aroma; No arroz: misture talos picados no preparo para um sabor mais fresco.

Cuidados importantes

Apesar dos diversos benefícios que o aipo pode oferecer à saúde, é importante destacar que o seu consumo não substitui tratamentos médicos nem o acompanhamento profissional. Ele pode ser um aliado, mas não deve ser visto como solução única para problemas de saúde.