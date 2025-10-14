A losna (Artemisia absinthium), também conhecida como absinto, é uma erva perene da família Asteraceae, originária da Europa e cultivada em várias partes do mundo. De aroma marcante e gosto amargo, é amplamente utilizada em receitas medicinais, por ter propriedades benéficas que contribuem para o equilíbrio do organismo quando usada com moderação. Inclusive, no Brasil, ela está listada na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS).

A seguir, veja 5 benefícios da planta losna para a saúde!

1. Estimula a digestão e o apetite

A losna é conhecida por seu gosto amargo, que estimula naturalmente o funcionamento do sistema digestivo. Ela ajuda o organismo a produzir mais saliva e sucos digestivos, favorecendo a quebra dos alimentos e tornando a digestão mais leve e eficiente. Por isso, pode ser uma aliada para quem sente o estômago pesado após as refeições.

2. Propriedades antimicrobianas e antiparasitárias

A losna é tradicionalmente usada para auxiliar no combate a vermes e pequenas infecções. Seus componentes naturais podem dificultar o crescimento de bactérias, fungos e outros microrganismos. Por isso, a planta pode ser um complemento no cuidado com a saúde, sempre de forma orientada e sem substituir tratamentos médicos convencionais.

O estudo “Volatile composition and antimicrobial activity of the essential oil of Artemisia absinthium growing in Western Ghats region of North West Karnataka, India”, publicado na revista Pharmaceutical Biology, ressalta que o óleo essencial da losna possui atividade antimicrobiana contra bactérias e fungos, podendo ser utilizado como antisséptico.

A losna apoia a saúde do fígado com seus compostos antioxidantes (Imagem: beta7 | Shutterstock)

3. Promove a saúde do fígado

A losna possui substâncias naturais que funcionam como antioxidantes, ajudando a proteger as células contra danos causados por radicais livres. Além disso, ela pode contribuir para a saúde do fígado, pois ajuda a neutralizar toxinas e a reduzir inflamações no órgão, favorecendo seu bom funcionamento e sua capacidade de processar substâncias nocivas ao organismo.

4. Ação anti-inflamatória

A planta losna possui compostos naturais que ajudam a reduzir processos inflamatórios no corpo, contribuindo para aliviar desconfortos e dores leves. Seu uso moderado pode trazer sensação de bem-estar e colaborar com o cuidado diário das articulações e músculos, tornando-se uma opção natural para quem busca apoio contra inflamações e pequenas dores do dia a dia.

5. Diurético natural

A planta também pode auxiliar na eliminação de líquidos do corpo, funcionando como um leve diurético natural. Esse efeito ajuda a reduzir inchaços e a sensação de retenção de água, promovendo maior leveza e bem-estar. Além disso, ao estimular a eliminação de líquidos, contribui para a limpeza interna do organismo e pode favorecer a sensação de leveza após refeições mais pesadas.

Consumo com segurança

Embora a losna ofereça diversos benefícios à saúde, seu uso exige cautela. O consumo em excesso pode causar desconfortos digestivos, náuseas, tontura ou irritação no sistema nervoso, devido a compostos presentes na planta.

Pessoas grávidas, lactantes, com problemas no fígado ou rins devem evitar seu uso, assim como quem faz uso de medicamentos contínuos. É importante utilizar a losna em quantidades moderadas e sempre sob supervisão de um profissional de saúde, garantindo segurança e eficácia.