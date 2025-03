5 benefícios da pipoca para a saúde e como consumi-la

Parceira inseparável para assistir a um bom filme, a pipoca é considerada um lanche do bem e pode até mesmo fazer parte de uma dieta de emagrecimento. É também um alimento versátil, nutritivo, de fácil preparo e traz benefícios para a saúde. Além de tantas qualidades, ela ganhou uma data especial: 11 de março é celebrado o “Dia da Pipoca”.

“A pipoca conquista pelo sabor, praticidade e por estar associada a um alimento ‘afetivo’, que nos remete a momentos de diversão. Ela combina o amido do seu interior com uma camada fibrosa, no lado externo, (a casca) e que faz com que o milho estoure quando é aquecido”, conta o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, Fellow da Obesity Society FTOS – USA e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

Ainda conforme o médico, geralmente a pipoca é consumida em momentos de lazer e relaxamento. “Este é o cenário perfeito para não darmos conta da quantidade que ingerimos. A dica é compartilhar aquele balde ou tigela de pipoca com outras pessoas. Assim cada um consumirá uma porção menor”, aconselha.

Abaixo, o Prof. Dr. Durval Ribas Filho explica alguns dos benefícios da pipoca para a saúde e como consumi-la de maneira saudável!

1. Proporciona energia e bem-estar

As vitaminas do complexo B estão presentes nos grãos do milho e formam um grupo de micronutrientes que participa de diversas funções no organismo, inclusive do bom funcionamento do sistema nervoso, além reforçar o sistema imunológico e o digestivo e manter a pele, as unhas e os cabelos saudáveis.

A tiamina (B1) e niacina (B3) são essenciais para a conversão dos alimentos em energia. A B6 é fonte de serotonina, substância que ajuda na sensação de bem-estar e relaxamento e a melhorar o humor, pois age diretamente no cérebro. Já o manganês faz bem ao cérebro e o magnésio à regularidade dos batimentos cardíacos e fortalecimento dos ossos.

2. Protege contra os radicais livres

Os polifenóis e antioxidantes presentes na pipoca inibem a ação dos radicais livres no organismo, o que reduz o estresse oxidativo e auxilia para retardar o envelhecimento precoce. Também interferem no colágeno e na proteção do tecido cutâneo para não haver perda na sustentação e, sim, melhora na integridade da pele.

3. Ajuda na digestão

As fibras da pipoca contribuem para melhorar a saúde digestiva, o bom funcionamento do intestino, evita a prisão de ventre e aumenta a sensação de saciedade. Contudo, é sempre importante ingerir líquidos ao se consumir a pipoca, para não correr o risco de acumular fibras no intestino.

As fibras também ajudam no controle do açúcar no sangue, na redução do risco de doenças cardíacas e no equilíbrio nas taxas do colesterol, o LDL (ruim) e do HDL (bom). Uma porção de pipoca estourada fornece cerca de 3 a 4 gramas de fibras, dependendo do método de preparo.

A pipoca é um alimento de baixa caloria e que promove saciedade (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

4. Pode ser inserida na dieta para emagrecimento

O baixo teor calórico coloca a pipoca na lista dos snacks preferidos de quem faz dieta. Isso porque a grande quantidade de fibras promove saciedade, o que ajuda a controlar o apetite e a manter a sensação de saciedade por mais tempo, o que evita aquele impulso de beliscar alimentos mais calóricos, como batatas fritas ou salgadinhos industrializados. Além disso, é pobre em gorduras saturadas e seus óleos naturais são saudáveis e essenciais ao organismo.

5. Poucas contraindicações para consumo

A pipoca é um alimento seguro, inclusive para intolerantes ao glúten e à lactose. Mas pode causar certo desconforto para as pessoas com alguns distúrbios no processo digestivo, como a Síndrome do Intestino Irritável (SII) ou diverticulite, devido ao alto teor de fibras ou mesmo as partes mais duras do grão, difíceis de digerir. A restrição é para casos raros de alergia ao milho.

Como consumir a pipoca de forma saudável

A recomendação para o consumo da pipoca é de 20 g (ou uma xícara de chá e meia) por dia. Mas é essencial cuidado com a maneira de prepará-la: quanto mais óleo ou manteiga, maior a quantidade das calorias. A regra é: quanto menos gordura melhor. Isso vale também para as pipocas doces.

Outro detalhe importante é não exagerar no sal nem no açúcar. Para um sabor especial, a dica é usar temperos naturais como páprica, orégano, salsinha, açafrão e canela. Uma xícara de chá de pipoca simples, sem manteiga ou açúcar adicionado, tem cerca de 30 calorias. Quando preparada com óleo há 40 calorias; no micro-ondas, 44 calorias e com açúcar, 47 calorias.

A pipoca de micro-ondas, por sua vez, entra na lista de preparos rápidos e fáceis e dos alimentos processados que oferecem praticidade. Mas é essencial atenção aos rótulos, pois podem conter altos níveis de sódio e colesterol, além de conservantes.

Cuidados com as crianças

O recomendado é o consumo a partir dos 4 anos, pois a criança pode se engasgar – de forma leve ou não – e até broncoaspirar, quando a pipoca entra em uma via respiratória. Pode ocorrer com caroços pequenos e até mesmo as casquinhas, e se tornar um quadro sério. Por isso, é necessária atenção, pois nas festinhas, principalmente, elas sempre estão correndo ou brincando, enquanto comem.

Por Edna Vairoletti