O murici (Byrsonima crassifolia) é uma fruta típica do Cerrado, da Amazônia e de regiões do Norte e Nordeste do Brasil. Pequeno e amarelado, possui polpa suculenta e sabor único, que combina notas cítricas e adocicadas, às vezes com um leve toque salgado. Essa característica o torna versátil na culinária, sendo usado em sobremesas, sucos e em pratos diversos. Além de seu sabor marcante, é reconhecido por trazer benefícios à saúde, fornecendo nutrientes importantes e compostos que auxiliam no bem-estar geral do organismo.

A seguir, veja 5 benefícios da fruta murici para a saúde e como incluí-la na dieta!

1. Fortalece o sistema imunológico

O murici é rico em vitamina C, nutriente fundamental para fortalecer as defesas do corpo e ajudar a proteger contra infecções e resfriados. Além disso, a vitamina contribui para a cicatrização e para o bom funcionamento do organismo, mantendo-o mais resistente e saudável. Seu consumo regular pode apoiar a imunidade de forma natural, tornando o corpo mais preparado para enfrentar doenças. Em geral, para adultos, a ingestão diária recomendada do nutriente é de 75 mg para mulheres e 90 mg para homens.

2. Apoio à saúde dos olhos

Os carotenoides presentes no murici, especialmente luteína e zeaxantina, têm efeito protetor para os olhos, pois se acumulam na retina e ajudam a filtrar luzes nocivas, como a luz azul emitida por telas. Isso pode contribuir para a prevenção de doenças como degeneração macular e catarata.

3. Promove a saúde dos ossos

O murici contribui para a saúde dos ossos, pois contém minerais essenciais como cálcio, magnésio e potássio. Esses nutrientes fortalecem a estrutura óssea, ajudam a manter a densidade e a resistência dos ossos, e são importantes para prevenir o desgaste e a fragilidade ao longo do tempo. Isso é importante principalmente porque, segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 50% das mulheres e 20% dos homens com idade igual ou superior a 50 anos sofrerão com alguma fratura osteoporótica ao longo da vida.

O murici é rico em potássio, mineral essencial para a saúde cardiovascular (Imagem: JRomero04 | Shutterstock)

4. Favorece a saúde cardiovascular

A fruta possui alto teor de potássio, mineral que auxilia na regulação da pressão arterial e no equilíbrio de líquidos no organismo, reduzindo a sobrecarga do coração. De acordo com a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e da Food Research, 100 g de polpa in natura contém aproximadamente 257 mg de potássio.

Além disso, segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development, o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.

5. Controle da glicemia

Devido à presença de fibras e compostos fenólicos, o murici contribui para tornar a absorção de carboidratos mais lenta, o que evita picos de glicose no sangue após as refeições. Esse efeito é benéfico para manter a glicemia estável e pode ser útil no controle da diabetes ou na prevenção do seu desenvolvimento, especialmente em dietas equilibradas. Segundo a Federação Internacional de Diabetes (IDF), calcula-se que mais de 530 milhões de adultos vivem com a doença no mundo — e esse número pode atingir 640 milhões até 2030.

Formas de inserir o murici na dieta

O murici pode ser aproveitado de muitas maneiras — tanto para saborear seu sabor único quanto para tirar proveito dos seus benefícios:

Sucos: bater o murici com água, gelo e, se quiser, um pouco de mel ou suco de limão para equilibrar o sabor;

bater o murici com água, gelo e, se quiser, um pouco de mel ou suco de para equilibrar o sabor; Geleias, doces e compotas: ideal para preservar o sabor, consumir no café da manhã ou acompanhar pães e torradas;

ideal para preservar o sabor, consumir no café da manhã ou acompanhar pães e torradas; Sorvetes: congelar a polpa com ingredientes naturais para uma sobremesa refrescante;

congelar a polpa com ingredientes naturais para uma sobremesa refrescante; Óleo de murici: o óleo extraído pode ser usado na culinária como tempero ou para molhos.

Cuidados importantes

Apesar dos diversos benefícios que o murici pode oferecer à saúde, é importante destacar que o consumo da fruta não substitui tratamentos médicos nem o acompanhamento profissional. Ela pode ser uma aliada na alimentação, mas não deve ser vista como solução única para problemas de saúde. Além disso, manter hábitos saudáveis, como uma dieta equilibrada, prática regular de exercícios físicos e visitas periódicas ao médico, continua sendo essencial para o bem-estar geral.