5 benefícios da erva-de-são-joão para a saúde e como usá-la

A erva-de-são-joão (Hypericum perforatum) é uma planta medicinal conhecida por suas propriedades terapêuticas. Natural da Europa, Ásia e norte da África, é usada há séculos no tratamento de diversas condições de saúde. Além de ser empregada tradicionalmente em chás e tinturas, possui um sabor único, sendo também valorizada na culinária por seus benefícios à saúde.

A seguir, confira 5 benefícios da erva-de-são-joão que podem ajudar a melhorar a qualidade de vida!

1. Ação anti-inflamatória

A erva-de-são-joão contém substâncias que ajudam a reduzir inflamações no organismo, podendo aliviar dores e desconfortos. Seu uso pode ser benéfico para quem sofre com artrite e outras condições inflamatórias. Dessa maneira, incluir a planta na rotina pode ajudar a fortalecer as defesas do corpo contra inflamações, promovendo mais equilíbrio e bem-estar.

2. Ação antibacteriana e antifúngica

A erva-de-são-joão também possui propriedades antibacterianas e antifúngicas, o que a torna útil no combate a diversas infecções. Esses efeitos podem ser aproveitados em tratamentos, como pomadas ou compressas, ou até mesmo em forma de chá para fortalecer o sistema imunológico.

Segundo o estudo “The Antifungal Effects of Hypericum perforatum Nanoemulsion against Candida albicans”, publicado no The Open Dentistry Journal, a nanoemulsão (dispersão de gotas de óleo em água) de erva-de-são-joão se mostrou como uma alternativa para tratar infecções causadas por Candida albicans, um fungo que pode causar infecções em diversas partes do corpo, sendo mais comum em áreas como boca, garganta, pele e órgãos genitais.

3. Diurético natural

A erva-de-são-joão possui efeito diurético, ajudando na eliminação de líquidos e toxinas do corpo. Esse processo contribui para a desintoxicação e o equilíbrio hídrico. Além disso, sua ação diurética pode auxiliar na redução da pressão arterial e do inchaço, proporcionando uma sensação de leveza. Contudo, é importante lembrar que, como qualquer planta com efeito diurético, seu uso deve ser acompanhado por um profissional de saúde.

A erva-de-são-joão ajuda a diminuir os sintomas de ansiedade e depressão leve (Imagem: Mike_O | Shutterstock)

4. Tratamento de distúrbios de ansiedade

A erva-de-são-joão pode auxiliar no tratamento de ansiedade e de depressão leve, pois possui efeitos ansiolíticos que ajudam a reduzir sintomas como nervosismo, irritabilidade e preocupação, além de melhorar o humor.

Conforme o estudo “Efficacy of Hypericum extract WS(®) 5570 compared with paroxetine in patients with a moderate major depressive episode – a subgroup analysis“, publicado no International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, os pacientes tratados com extrato seco da planta erva-de-são-joão não só mostraram uma redução na pontuação de gravidade da depressão, mas também produziram maiores taxas de resposta e remissão em comparação com os pacientes tratados com paroxetina (fármaco antidepressivo).

Todavia, o seu uso não deve substituir o tratamento e o acompanhamento médico.

5. Ação cicatrizante

A erva-de-são-joão possui efeito cicatrizante. Assim, seu uso pode ajudar a acelerar a recuperação de feridas, cortes e queimaduras. Isso se deve à presença de compostos como a hipericina, que ajudam na regeneração celular e na redução da inflamação na área afetada.

No estudo “Effect of St. John’s Wort (Hypericum perforatum) Oily Extract for the Care and Treatment of Pressure Sores: A Case Report“, publicado no Journal of Ethnopharmacology, durante 40 dias consecutivos, foi aplicado o extrato oleoso de erva-de-são-joão no tratamento e cuidado da ferida de pressão de um paciente voluntário na UTI. O óleo teve um efeito significativo na cicatrização da ferida, atuando como um remédio natural eficaz e econômico no tratamento de úlceras de pressão.

Formas de usar a erva-de-são-joão

A erva-de-são-joão pode ser utilizada em forma de óleos e pomadas para tratar feridas, queimaduras leves e dores musculares. Também pode ser consumida em forma de chá ou cápsulas para auxiliar no alívio do estresse, insônia e sintomas da menopausa.

Todavia, deve ser usada com cautela, pois pode interagir com medicamentos como antidepressivos, anticoncepcionais e anticoagulantes, e não é recomendada para grávidas, lactantes ou pessoas com distúrbios psiquiátricos graves. Também pode aumentar a sensibilidade ao sol. É importante consultar um médico antes de utilizá-la.