5 atitudes que ajudam a melhorar o desempenho na redação do Enem

No Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a redação está entre as etapas mais importantes e de maior peso da prova, podendo ser decisiva no resultado final. Além do domínio da norma culta, é preciso ter repertório, organizar bem as ideias e manter o equilíbrio emocional na hora de produzir o texto.

Segundo a psicopedagoga e diretora do Colégio Sigma, Aline Brito, esse conjunto de habilidades se desenvolve ao longo do tempo, e não apenas nas semanas que antecedem a prova. “A redação não se resolve na véspera. Ela é resultado de leitura, prática e maturidade de pensamento construídas ao longo dos anos”, afirma.

A seguir, a especialista lista 5 atitudes que ajudam o estudante a chegar mais preparado para a redação do Enem. Confira!

1. Ler com regularidade para ampliar o repertório sociocultural

A leitura frequente, em diferentes formatos e temas, amplia o repertório sociocultural cobrado na prova. Jornais, livros, artigos e conteúdos de atualidades ajudam o estudante a reunir argumentos e exemplos para sustentar suas ideias. “Quanto mais o estudante lê, mais fácil fica encontrar repertório e construir um texto consistente”, explica Aline Brito.

2. Treinar a escrita ao longo do ano

Escrever com frequência, e não só perto da prova, desenvolve fluência e segurança. Produzir textos com regularidade permite identificar dificuldades, corrigir vícios de escrita e ganhar ritmo na hora de redigir.

3. Planejar o texto antes de começar a escrever

Organizar as ideias em um rascunho rápido evita que o estudante se perca durante a produção. Definir a tese, separar os argumentos e pensar na proposta de intervenção antes de passar a limpo dá mais clareza e coesão ao texto final.

Saber como a redação do Enem é avaliada ajuda o estudante a entender as competências exigidas e a melhorar o desempenho na prova (Imagem: TZIDO SUN | Shutterstock)

4. Conhecer as competências avaliadas

Entender como a redação do Enem é corrigida faz diferença no resultado. Saber o que cada competência cobra ajuda o estudante a equilibrar domínio da norma, argumentação, coesão e proposta de intervenção, sem deixar nenhum ponto de lado.

5. Cuidar do equilíbrio emocional na hora de escrever

A ansiedade e a pressão do tempo podem comprometer até quem treinou bastante. Aprender a administrar o tempo da prova e a manter a calma faz parte da preparação. “O emocional pesa muito na redação. Um estudante nervoso trava, esquece o repertório e perde tempo. Por isso, o preparo emocional caminha com o técnico”, destaca Aline Brito.

Para ela, reunir essas atitudes ao longo da trajetória escolar tende a gerar resultados mais sólidos do que a correria de última hora. “Mais importante do que treinar o aluno para uma prova é ensiná-lo a pensar e a se expressar. Isso vale para a redação, para o Enem e para a vida”, conclui.

Por Karina Oliveira