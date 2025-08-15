5 alimentos que ajudam a proteger a visão

Além da importância dos exames oftalmológicos regulares, o que vai ao prato também tem impacto direto na visão. Diversos nutrientes presentes nos alimentos ajudam a manter a integridade da retina, reduzir o risco de doenças como degeneração macular relacionada à idade (DMRI), catarata, glaucoma, retinopatia diabética e aliviar sintomas comuns como ressecamento ocular e fadiga visual, especialmente em quem passa muitas horas diante de telas.

Segundo o Dr. Victor Massote, médico oftalmologista e Vice Diretor Clínico do OCULARE Hospital de Oftalmologia, “uma dieta rica em antioxidantes, vitaminas específicas e gorduras boas pode contribuir significativamente para a saúde ocular”. No entanto, ele alerta: “Muitas vezes, as quantidades dessas substâncias encontradas na alimentação comum não são suficientes para exercer efeito terapêutico. Nestes casos, a suplementação orientada é essencial”, recomenda o médico.

A seguir, confira os alimentos que ajudam a proteger a visão!

1. Cenoura

Clássica da nutrição ocular, é rica em betacaroteno, precursor da vitamina A, fundamental para o bom funcionamento da retina. A deficiência dessa vitamina pode levar ao ressecamento ocular, visão embaçada e até cegueira noturna. Contudo, em situações clínicas específicas, a quantidade de vitamina A obtida via alimentação pode não ser suficiente, exigindo uma abordagem suplementar.

2. Folhas verde-escuras (espinafre, couve, rúcula)

Fontes ricas em luteína e zeaxantina, antioxidantes que protegem a mácula — área central da retina responsável pela visão de detalhes. Esses compostos agem como filtros naturais contra a luz azul e os radicais livres, oferecendo proteção contra a degeneração macular relacionada à idade (DMRI).

3. Peixes ricos em ômega-3 (salmão, sardinha, atum)

Esses alimentos fornecem ácidos graxos essenciais, que têm ação anti-inflamatória e favorecem a produção de lágrimas, sendo muito úteis no alívio dos sintomas da síndrome do olho seco. O consumo frequente é benéfico, mas doses terapêuticas de ômega-3 podem ser recomendadas em casos moderados ou graves da síndrome.

Os ovos contêm zinco, mineral que auxilia na absorção de vitamina A e protege a mácula (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock)

4. Ovos

Além de luteína, zeaxantina e vitamina A, os ovos contêm zinco, mineral que auxilia na absorção da vitamina A e protege a mácula. O zinco também tem papel na redução da progressão da DMRI, conforme mostra o “Estudo da Doença Ocular Relacionada à Idade” (Age-Related Eye Disease Study), do National Eye Institute Americano.

Realizada com mais de 4.000 pacientes, a análise demonstrou que, em indivíduos com quadro intermediário ou avançado de DMRI, uma combinação de zinco, beta-caroteno e vitaminas C e E reduziu em cerca de 25% o risco de progressão da doença ao longo de 5 anos.

5. Frutas cítricas (laranja, acerola, limão)

Ricas em vitamina C, essas frutas ajudam a proteger os vasos sanguíneos da retina e têm forte ação antioxidante, importante para prevenir catarata e degeneração da retina. A pesquisa “Genetic and Dietary Factors Influencing the Progression of Nuclear Cataract”, publicada no Ophthalmology, jornal da Academia Americana de Oftalmologia, reforça essa relação ao apontar que uma dieta rica em vitamina C pode proteger contra a progressão da catarata.

Alimentação não substitui avaliação oftalmológica

O oftalmologista Victor Massote ressalta que nenhum alimento ou suplemento sozinho é capaz de prevenir ou tratar doenças oculares. “Uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes específicos é uma peça do quebra-cabeça da prevenção. Em muitos casos, é necessário usar suplementos com doses mais altas para se obter resultados clínicos relevantes”, afirma. Por isso, a avaliação oftalmológica e, em alguns casos, o acompanhamento com nutricionista ou nutrólogo são fundamentais.

Para manter os olhos saudáveis ao longo da vida, vale apostar em uma alimentação colorida, variada e rica em nutrientes protetores, sem abrir mão de bons hábitos visuais (como pausas durante o uso de telas) e de visitas regulares ao oftalmologista. Afinal, a prevenção começa na rotina.

Por Bruno Camargos