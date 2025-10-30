As vitaminas caseiras ricas em proteínas são ótimas aliadas para melhorar a recuperação muscular. Elas ajudam a repor os nutrientes perdidos durante o treino, favorecem o ganho de massa magra e contribuem para a regeneração das fibras musculares. Além disso, são práticas de preparar, ideais para o dia a dia, e combinam ingredientes naturais que tornam o sabor agradável e nutritivo ao mesmo tempo.
Abaixo, confira 4 vitaminas caseiras ricas em proteínas para melhorar a recuperação muscular!
Vitamina proteica de banana e mirtilo
Ingredientes
- 1 banana madura
- 1/2 xícara de chá de mirtilo
- 1 scoop de proteína em pó sabor baunilha
- 200 ml de leite
- 1 colher de chá de mel ou
- Gelo a gosto
Modo de preparo
Coloque no liquidificador a banana, o mirtilo, a proteína, o leite e o mel. Bata tudo até obter uma mistura cremosa e homogênea. Adicione gelo e bata novamente até ficar homogêneo. Sirva em seguida.
Vitamina proteica de morango com iogurte grego, chia e whey protein
Ingredientes
- 6 morangos
- 200 ml de leite gelado
- 150 g de iogurte grego natural
- 1 colher de sopa de chia
- 30 g de whey protein sabor morango
- Mel a gosto
Modo de preparo
Coloque no liquidificador os morangos, o leite, o iogurte grego, a chia, o mel e o whey protein. Bata bem até que a mistura fique cremosa e homogênea. Sirva em seguida.
Vitamina proteica de banana com amendoim
Ingredientes
- 1 banana madura
- 1 colher de sopa de pasta de amendoim integral
- 200 ml de leite de amêndoas gelado
- 1 scoop de proteína em pó sabor baunilha
Modo de preparo
Coloque no liquidificador a banana, a pasta de amendoim, o leite e a proteína. Bata tudo até a mistura ficar bem cremosa e homogênea. Sirva em seguida.
Vitamina proteica de mamão com linhaça, aveia e leite em pó
Ingredientes
- 1 fatia grande de mamão-papaia
- 250 ml de leite desnatado gelado
- 2 colheres de sopa de leite em pó
- 1 colher de sopa de aveia em flocos
- 1 colher de sopa de linhaça triturada
- Mel a gosto
Modo de preparo
Coloque no liquidificador o mamão, o leite, o leite em pó, a aveia, a linhaça e o mel. Bata tudo até a mistura ficar bem cremosa e homogênea. Sirva em seguida.