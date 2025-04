4 trânsitos planetários que influenciam nossa vida

Já teve um dia em que tudo parecia inexplicavelmente caótico ou, ao contrário, tudo fluía surpreendentemente bem? A vida é um emaranhado de energias conectadas, e cada pessoa faz parte desse vasto oceano energético. É justamente nesse cenário que os movimentos planetários influenciam nossas vidas, alterando a vibração que sentimos na Terra.

O que são trânsitos planetários?

Os trânsitos planetários nada mais são do que os movimentos dos planetas em relação ao seu mapa astral, ou seja, suas posições no céu interagindo com os planetas no exato momento do seu nascimento. É como se os astros travassem um diálogo contínuo com você, enviando sinais e despertando sensações.

Por exemplo, imagine que Vênus, o planeta do amor e dos relacionamentos, está transitando pelo mesmo signo em que você possui Marte, o planeta da ação e do desejo, em seu mapa natal. Essa configuração pode trazer um período de paixão intensa, com maior magnetismo e uma energia propícia para conexões marcantes.

Esses trânsitos funcionam como ondas energéticas que nos impulsionam a refletir, agir, mudar ou, em alguns casos, dar uma pausa. Eles podem durar poucos dias, como os da Lua, que influenciam os ritmos e emoções diárias, meses ou anos, como os de Saturno e Plutão, que trazem transformações profundas e estruturais. Confira, a seguir, alguns trânsitos planetários listados pela astróloga Eunice Ferrari:

1. Mercúrio retrógrado

Famoso por causar atrasos e mal-entendidos, é um período em que a comunicação, os contratos e até a tecnologia podem dar problema. Ideal para rever, reorganizar e ser meticuloso com os detalhes.

2. Lua cheia

Uma fase emocionalmente intensa, perfeita para concluir situações ou trazer à tona sentimentos que estavam escondidos.

Marte em trânsito influencia aspectos como energia e ação (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

3. Marte em trânsito

Ativa nossa ação, assertividade e energia. Nos deixa impacientes e cheios de dinamismo, como se estivéssemos ligados no 220.

4. Saturno em destaque

Quando Saturno passa por um ponto importante do mapa, ele exige responsabilidade, comprometimento e amadurecimento. Não é fácil, mas costuma trazer conquistas sólidas e duradouras.

Trânsitos planetários e planejamento: saiba usar a seu favor

Compreender os trânsitos planetários nos ajuda a viver com mais consciência e alinhamento. Saber quais áreas da sua vida serão impactadas possibilita uma preparação emocional e prática. Por exemplo, um trânsito de Netuno alerta para evitar decisões impulsivas ou idealistas, enquanto um período favorecido por Júpiter pode ser excelente para expandir projetos ou investir nos estudos.

Embora a Astrologia não preveja o que vai acontecer, ela é como um GPS que nos orienta pelos ciclos da vida. Cabe a você decidir como se comportar durante esses momentos.

Por Renata Cipili