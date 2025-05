4 tipos de blusas para compor looks no inverno

Faltando menos de dois meses para o inverno e com os dias frios já marcando presença, é hora de começar a investir em peças que vão agregar estilo ao look e garantir uma produção confortável e bem quentinha. Assim, é o momento ideal para levar às ruas as principais apostas da temporada e usar e abusar de um dos grandes elementos dessa época: a sobreposição!

“De opções mais básicas e românticas, como casaquinhos de tricô, até jaquetas mais pesadas e empoderadas, que podem transformar até os looks mais simples em produções imponentes, o que não faltam são peças para que a temporada de outono-inverno ofereça uma ampla diversidade de looks para todos os estilos”, comenta Samanta Giampá, gerente de estilo da Caedu, marca varejista de moda.

Para auxiliar nas escolhas, a profissional lista as principais peças que não podem faltar no guarda-roupa feminino para o inverno. Confira!

1. Tricôs

As blusas de tricô são confortáveis e combinam com diferentes peças (Imagem: indira’s work | Shutterstock)

Atemporal, o tricô é sempre lembrado por suas versões fechadas e por oferecer uma diversa gama de cores. Mas, além dessa modelagem, outra opção perfeita para ter no armário são as versões em casaquinho. “Quase como uma segunda pele, esse modelo é ótimo para aqueles dias em que a temperatura está um pouco mais amena”, explica Samanta Giampá.

O tricô ajuda a compor diferentes visuais. “Extremamente confortável, ele pode ser usado por cima de camisetas mais básicas, junto de calças jeans, ou até fechado como o elemento-chave do look. Como tendem a ser mais justos, vale complementá-lo com peças amplas, como as calças wide leg e baggy jeans”, recomenda.

2. Jaqueta biker

A jaqueta biker enriquece qualquer produção (Imagem: Romam Samborskyi | Shutterstock)

Considerada um clássico, a jaqueta biker é um item que garante um resultado marcante independentemente do estilo pessoal de cada um. “Esse modelo é o tipo de peça que enriquece qualquer produção. Ela pode ser utilizada tanto em combinações para o dia a dia quanto em opções para uma saída noturna, com uma minissaia e coturno”, comenta Samanta Giampá.

Contudo, a gerente de estilo destaca um diferencial que a peça apresenta para esta temporada: a cartela de cores: “Popularmente, essa jaqueta é marcada pela cor preta, porém uma das principais apostas é a sua variedade de tons, com opções em off-white e marrom”.

3. Moletons

O moletom ajuda a deixar o visual mais casual (Imagem: Maria Markevich | Shutterstock)

As blusas de moletom ajudam a compor looks mais casuais. “Já se foi o tempo em que as peças de moletom eram restritas ao uso em casa. Com a valorização cada vez mais recorrente do conforto, as produções mais casuais e com um toque esportivo se popularizaram, principalmente durante os dias mais frios do ano. Com destaque para os conjuntos, esse estilo de peça funciona super bem para dias mais corridos, principalmente quando combinado com um tênis de sola reta e uma blusa mais ampla”, aponta.

4. Blazer

O blazer ajuda a deixar o visual mais elegante (Imagem: Victoria Fox | Shutterstock)

O blazer é uma peça-chave que imprime elegância instantânea a qualquer produção. “Seja em looks mais formais, acompanhados de uma calça pantalona e um salto alto, ou em combinações casuais, que podem ir desde o jeans e camiseta até o vestido estampado, essa terceira peça eleva o visual de uma forma sofisticada, principalmente durante os dias levemente mais quentes. É uma opção para quem busca combinações que demonstrem confiança, sem deixar a proteção contra aquele ventinho gelado de lado”, aconselha a gerente de estilo da Caedu.

Por Carolina Miranda