4 simpatias poderosas para manter o brilho e a autoestima

Cuidar da autoestima também pode ser um ritual de reconexão com quem somos. Em diferentes tradições populares, elementos como flores, ervas, mel e espelhos aparecem em práticas simbólicas associadas à beleza, ao amor-próprio, à confiança e à energia pessoal. Mais do que buscar uma transformação externa, as simpatias podem ser encaradas como momentos para direcionar a intenção e lembrar do próprio valor.

Se você está precisando recuperar o brilho, fortalecer a confiança ou simplesmente criar um momento de autocuidado, confira quatro simpatias para fazer em casa!

1. Simpatia com pétalas de rosas para fortalecer o amor-próprio

A rosa é tradicionalmente associada ao amor, à beleza e à delicadeza. Neste ritual, ela representa o carinho que você escolhe oferecer a si mesma.

Materiais

Pétalas de uma rosa vermelha ou cor-de-rosa;

1 litro de água;

1 recipiente.

Como fazer

Em uma panela, ferva a água e, depois de desligar o fogo, acrescente as pétalas de rosa. Tampe e deixe descansar por alguns minutos. Quando estiver em uma temperatura agradável, tome seu banho normalmente e, ao final, despeje a preparação do pescoço para baixo. Enquanto faz isso, mentalize tudo aquilo que admira em você e repita: “Eu reconheço meu valor, minha beleza e minha força. Eu me acolho, me respeito e permito que meu brilho se manifeste”. Depois, deixe o corpo secar naturalmente, se possível. O ritual pode ser feito como um momento de autocuidado e intenção.

2. Simpatia do espelho para aumentar a confiança

O espelho pode ser utilizado simbolicamente como uma ferramenta para mudar a maneira como nos enxergamos. A proposta desta simpatia é transformar o olhar crítico em um olhar mais amoroso.

Materiais

1 espelho;

1 vela branca;

1 papel;

1 caneta.

Como fazer

Escolha um momento tranquilo. Acenda a vela em um local seguro e coloque o espelho à sua frente. No papel, escreva três características suas que você admira — elas podem estar relacionadas à personalidade, à aparência, à inteligência, à coragem ou à sua trajetória. Olhe para o próprio reflexo e leia as três frases em voz alta. Depois, diga: “Eu vejo quem eu sou com amor. Minha presença tem valor, minha história tem valor e eu permito que minha luz seja vista”. Guarde o papel em um lugar especial e, sempre que sentir a autoestima abalada, volte a ele.

Neste ritual, o mel representa a intenção de tornar mais doce e acolhedora a relação com você mesma (Imagem: Rawpixel.com | Shutterstock)

3. Mel para adoçar a relação consigo

O mel aparece em diversas tradições simbólicas relacionadas à doçura e à atração de experiências agradáveis. Nesta simpatia, a intenção não é atrair outra pessoa, mas trazer mais gentileza para a maneira como você trata a si.

Materiais

1 colher de chá de mel ;

; 1 papel branco;

1 caneta;

1 pires.

Como fazer

Escreva seu nome completo no papel e, ao redor dele, escreva palavras que representem aquilo que deseja cultivar: amor, confiança, beleza, coragem, prosperidade, alegria e autoestima. Coloque uma pequena quantidade de mel sobre o papel, dentro do pires, e deixe-o em um local tranquilo por algumas horas.

Enquanto realiza o ritual, mentalize situações em que você se sente segura, bonita e confiante. Diga: “Eu adoço minha própria caminhada. Eu me trato com carinho, reconheço minhas qualidades e permito que a vida reflita o amor que cultivo por mim”. Depois, descarte o papel e o mel no lixo e lave o pires normalmente.

4. Simpatia com canela para ativar o brilho pessoal

Conhecida popularmente por seu simbolismo ligado à prosperidade, à vitalidade e à atração, a canela pode fazer parte de um ritual voltado para despertar energia e confiança.

Materiais

1 pau de canela;

1 papel;

1 caneta.

Como fazer

No papel, escreva: “Eu brilho naturalmente. Minha presença é forte, minha energia é viva e eu reconheço a mulher que estou me tornando”.

Dobre o papel e coloque-o junto ao pau de canela em um local onde você possa vê-lo durante alguns dias. Sempre que passar pelo ritual, respire profundamente e imagine uma luz envolvendo seu corpo. Pense em como gostaria de se sentir — e não apenas em como gostaria de parecer. Depois de sete dias, descarte o papel e a canela.