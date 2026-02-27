4 simpatias para atrair mais dinheiro em março

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O mês de março marca um período de movimento, iniciativa e novas oportunidades. É um período ideal para ativar a energia da prosperidade, atrair mais dinheiro e alinhar intenção com ação. As simpatias abaixo são simples, acessíveis e podem ser feitas em casa — o mais importante é a fé, o foco e a constância. Confira!

1. Simpatia da canela para abrir caminhos financeiros

A canela é, desde sempre, uma especiaria ligada à expansão, à prosperidade e ao magnetismo.

Materiais

Canela em pó

1 prato pequeno

1 nota de dinheiro de qualquer valor

Como fazer

Coloque a nota no centro do prato e salpique canela por cima, mentalizando dinheiro entrando com facilidade. Deixe o prato em um local alto da casa por 7 dias. No oitavo dia, guarde a nota na carteira e descarte a canela na natureza ou no lixo.

2. Simpatia da vela dourada para destravar o financeiro

Essa simpatia é ideal para quem sente bloqueios ou atrasos no dinheiro.

Materiais

1 vela dourada ou amarela

1 punhado de açúcar

1 prato

Como fazer

Coloque a vela no centro do prato e faça um círculo de açúcar ao redor. Acenda a vela em um momento de calma e faça um pedido claro relacionado ao dinheiro — evite pedidos vagos. Importante: agradeça antes mesmo de receber, pois a gratidão acelera a manifestação.

A folha de louro é conhecida por ajudar a atrair sucesso e estimular o ganho de conquistas (Imagem: Nickola_Che | Shutterstock)

3. SImpatia com ouro para trazer estabilidade e ganhos constantes

O louro é símbolo de vitória, sucesso e proteção financeira.

Materiais

3 folhas de louro

1 caneta

1 carteira ou porta-documentos

Como fazer

Escreva seu nome completo em uma folha de louro e, nas outras duas, escreva palavras como “prosperidade” e “abundância”. Coloque as três folhas juntas na carteira e mantenha durante todo o mês de março. Dica extra: troque as folhas todo mês para renovar a energia.

4. Simpatia da Lua para crescimento financeiro

Esse ritual pode ser feito na Lua Crescente ou na Lua Cheia.

Materiais

1 copo com água

1 moeda

1 folha de papel

Como fazer

Escreva no papel o quanto deseja ganhar ou melhorar financeiramente. Coloque a moeda dentro do copo com água e o papel embaixo do copo. Deixe em um local onde receba a luz da Lua durante a noite. No dia seguinte, jogue a água na pia, guarde a moeda na carteira e rasgue o papel, mentalizando o desejo já realizado.

