Junho é considerado um período especial para quem busca fortalecer as energias do amor e da prosperidade. Além de ser o mês associado às festas juninas e a Santo Antônio, conhecido como o santo casamenteiro, é possível aproveitar esta época para realizar simpatias voltadas à atração de relacionamentos, abundância financeira e novas oportunidades.

A seguir, confira 4 simpatias para atrair amor e dinheiro em junho!

1. Simpatia da maçã para atrair um novo amor

Materiais

1 maçã vermelha cortada ao meio

1 pedaço de papel branco

Mel

Como fazer

Escreva no papel as características que deseja encontrar em um relacionamento saudável e feliz. Dobre o papel e coloque-o entre as duas metades da maçã. Regue com um pouco de mel e una as partes novamente. Deixe a maçã em um jardim ou próximo a uma árvore florida, mentalizando a chegada de um amor verdadeiro.

2. Simpatia da vela rosa para fortalecer o amor

Materiais

1 vela rosa

1 copo com água

1 punhado de pétalas de rosa

Como fazer

Para quem está em um relacionamento ou deseja fortalecer o amor-próprio, esta simpatia é uma ótima opção. Acenda uma vela rosa em um local seguro e coloque ao lado um copo com água e algumas pétalas de rosa. Durante alguns minutos, mentalize sentimentos de carinho, respeito, harmonia e felicidade. Ao final, descarte a água em um jardim e agradeça pelas bênçãos amorosas que deseja receber.

A canela é um ingrediente relacionado à prosperidade (Imagem: Daney daney | Shutterstock)

3. Simpatia da canela para prosperidade financeira

Materiais

1 punhado de canela em pó

Como fazer

A canela é tradicionalmente utilizada em rituais de abundância e prosperidade. Coloque um punhado de canela em pó na palma da mão direita. Vá até a porta de entrada da sua casa e sopre-a para dentro, dizendo: “Quando esta canela eu soprar, a prosperidade aqui irá entrar”. Em seguida, visualize oportunidades, crescimento financeiro e estabilidade chegando à sua vida.

4. Simpatia das moedas para atrair dinheiro

Materiais

3 moedas de qualquer valor

1 saquinho de tecido verde

Como fazer

Na noite de uma quinta-feira, coloque as moedas dentro do saquinho e faça uma oração ou mentalização pedindo prosperidade, fartura e abertura de caminhos financeiros. Guarde o amuleto na bolsa, na carteira ou em um local onde costuma guardar dinheiro. Essa simpatia ajuda a fortalecer as energias relacionadas à abundância.