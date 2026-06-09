Junho é considerado um período especial para quem busca fortalecer as energias do amor e da prosperidade. Além de ser o mês associado às festas juninas e a Santo Antônio, conhecido como o santo casamenteiro, é possível aproveitar esta época para realizar simpatias voltadas à atração de relacionamentos, abundância financeira e novas oportunidades.
A seguir, confira 4 simpatias para atrair amor e dinheiro em junho!
1. Simpatia da maçã para atrair um novo amor
Materiais
- 1 maçã vermelha cortada ao meio
- 1 pedaço de papel branco
- Mel
Como fazer
Escreva no papel as características que deseja encontrar em um relacionamento saudável e feliz. Dobre o papel e coloque-o entre as duas metades da maçã. Regue com um pouco de mel e una as partes novamente. Deixe a maçã em um jardim ou próximo a uma árvore florida, mentalizando a chegada de um amor verdadeiro.
2. Simpatia da vela rosa para fortalecer o amor
Materiais
- 1 vela rosa
- 1 copo com água
- 1 punhado de pétalas de rosa
Como fazer
Para quem está em um relacionamento ou deseja fortalecer o amor-próprio, esta simpatia é uma ótima opção. Acenda uma vela rosa em um local seguro e coloque ao lado um copo com água e algumas pétalas de rosa. Durante alguns minutos, mentalize sentimentos de carinho, respeito, harmonia e felicidade. Ao final, descarte a água em um jardim e agradeça pelas bênçãos amorosas que deseja receber.
3. Simpatia da canela para prosperidade financeira
Materiais
- 1 punhado de canela em pó
Como fazer
A canela é tradicionalmente utilizada em rituais de abundância e prosperidade. Coloque um punhado de canela em pó na palma da mão direita. Vá até a porta de entrada da sua casa e sopre-a para dentro, dizendo: “Quando esta canela eu soprar, a prosperidade aqui irá entrar”. Em seguida, visualize oportunidades, crescimento financeiro e estabilidade chegando à sua vida.
4. Simpatia das moedas para atrair dinheiro
Materiais
- 3 moedas de qualquer valor
- 1 saquinho de tecido verde
Como fazer
Na noite de uma quinta-feira, coloque as moedas dentro do saquinho e faça uma oração ou mentalização pedindo prosperidade, fartura e abertura de caminhos financeiros. Guarde o amuleto na bolsa, na carteira ou em um local onde costuma guardar dinheiro. Essa simpatia ajuda a fortalecer as energias relacionadas à abundância.