4 signos mais falsos do zodíaco

No zodíaco, alguns signos tendem mais à falsidade devido a determinadas características de personalidade que, quando mal direcionadas, podem favorecer comportamentos pouco autênticos. Na astrologia, esse traço não é visto como algo fixo ou determinante, mas como uma tendência que pode surgir quando o lado desequilibrado de certas características — como a necessidade de agradar, o medo de confronto ou o desejo de vantagem — assume o controle.

A seguir, conheça os signos mais falsos do zodíaco!

1. Gêmeos

O geminiano muda de opinião com facilidade e fala coisas diferentes para pessoas diferentes (Imagem: LighteniR | Shutterstock)

Regido por Mercúrio, Gêmeos é o signo da comunicação — e da adaptação. Os geminianos sabem se moldar ao ambiente com rapidez impressionante. Isso pode ser visto como versatilidade… ou como duplicidade. Eles mudam de opinião com facilidade, falam coisas diferentes para pessoas diferentes e raramente mostram tudo o que estão pensando. Nem sempre é maldade — muitas vezes é apenas curiosidade ou necessidade de se encaixar. O lado luz: inteligência social; e o lado sombra: incoerência e discurso variável.

2. Libra

O libriano, para evitar conflitos, pode omitir verdades (Imagem: LighteniR | Shutterstock)

Libra é regido por Vênus e busca harmonia acima de tudo. O problema? Para evitar conflitos, pode omitir verdades. Os librianos dificilmente confrontam alguém de maneira direta. Preferem suavizar, contornar ou até fingir que está tudo bem. Isso pode gerar a impressão de falsidade, principalmente quando dizem “sim” querendo dizer “não”. Seu excesso de diplomacia pode prejudicar a falta de clareza nas situações.

3. Escorpião

O escorpiano pode guardar informações como forma de proteção ou poder (Imagem: LighteniR | Shutterstock)

Regido por Plutão (e tradicionalmente por Marte), Escorpião é profundo, estratégico e reservado. Os escorpianos não revelam seus planos com facilidade – eles observam muito antes de agir e podem guardar informações como forma de proteção ou poder. Para alguns, isso soa como falsidade. Para eles, é a sobrevivência emocional. Flertam muito bem com a intensidade profunda, mas são mestres em manipulação e jogos emocionais.

4. Peixes

O pisciano pode evitar a verdade para não machucar alguém (Imagem: LighteniR | Shutterstock)

Regido por Netuno, Peixes vive no mundo das emoções — e das fantasias. Os piscianos podem evitar a verdade para não machucar alguém ou para não enfrentar situações difíceis. Às vezes, acreditam tanto na própria versão que acabam distorcendo a realidade sem perceber. Não é falsidade planejada, mas fuga emocional.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.