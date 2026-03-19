4 rituais de prosperidade para a Lua Nova em Peixes

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A Lua Nova em Peixes abre um portal poderoso de recomeços, mas de um jeito diferente: mais intuitivo, sensível e espiritual. Aqui, não é sobre correr atrás — é sobre sentir, confiar e permitir que a vida flua a seu favor.

Esse é um momento ideal para plantar intenções ligadas à prosperidade, mas com um detalhe importante: tudo começa de dentro para fora. Quando você alinha emoção, fé e energia, o material começa a responder.

Se você quer abrir caminhos financeiros, atrair oportunidades e se reconectar com a abundância, esses rituais podem ser grandes aliados. Confira!

1. Ritual da água com intenção

Peixes é um signo de Água, então esse elemento se torna um canal direto de manifestação.

Materiais

1 copo com água

1 papel com seu pedido escrito

1 cristal (quartzo verde ou citrino, se tiver)

Como fazer

Segure o copo com água entre as mãos, feche os olhos e mentalize sua vida financeira fluindo com leveza. Imagine o dinheiro chegando de formas inesperadas e positivas. Coloque o papel embaixo do copo e deixe ali por algumas horas (ou durante a noite). Depois, beba essa água com consciência, como se estivesse absorvendo essa prosperidade.

Dica: faça esse ritual no primeiro ou no segundo dia da Lua Nova.

2. Banho energético para abrir caminhos

Esse banho ajuda a limpar bloqueios emocionais que impedem a prosperidade de chegar.

Materiais

Manjericão

Louro

Canela em pau

Água

Como fazer

Coloque todos os ingredientes em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e espere amornar. Após seu banho normal, jogue a água do pescoço para baixo, mentalizando abertura de caminhos, oportunidades e dinheiro fluindo. Esse ritual é simples, mas extremamente poderoso para alinhar energia e ação.

Durante a Lua Nova, escreva seus desejos com foco nas sensações que a prosperidade traz e guarde como lembrete da abundância que você quer atrair (Imagem: ideanur | Shutterstock)

3. Escrita de intenções com fé

A Lua Nova é perfeita para plantar desejos. Em Peixes, isso ganha um toque mais espiritual. Pegue um papel e escreva como você quer se sentir em relação ao dinheiro, que tipo de prosperidade deseja atrair e quais oportunidades você está pronto para receber. Evite escrever apenas valores. Foque a sensação: segurança, tranquilidade, liberdade. Depois, dobre esse papel e guarde-o em um lugar especial ou dentro da sua carteira.

4. Ritual da vela para ativar a prosperidade

A vela simboliza ativação energética. Aqui, a intenção é colocar luz nos seus caminhos financeiros.

Materiais

1 vela verde ou dourada

1 pires

Um pouco de canela em pó

Como fazer

Acenda a vela no pires e polvilhe levemente a canela ao redor. Enquanto a vela queima, mentalize portas se abrindo, oportunidades chegando e você sendo valorizado pelo que faz. Se quiser, pode fazer uma oração ou simplesmente conversar com o universo — Peixes responde muito à fé.

Abundância além do material

A Lua Nova em Peixes lembra que prosperidade não é só sobre dinheiro, mas sobre fluxo, merecimento e conexão com algo maior. Quando você se permite sonhar, confiar e agir com leveza, o universo encontra caminhos que a mente lógica nem sempre enxerga. Plante suas intenções com fé — e deixe a vida te surpreender.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.