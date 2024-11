4 receitas práticas com salmão para o jantar

Se você está em busca de pratos práticos e repletos de sabor para o jantar, o salmão é a escolha perfeita. Isso porque, além de ser fácil de fazer, esse peixe é extremamente macio e combina com diversos ingredientes, o que o torna a base de receitas deliciosas. Ademais, é a alternativa ideal para quem deseja uma refeição equilibrada e nutritiva, pois é fonte de ômega 3 e proteínas, essenciais para manter a função cerebral e a saúde do coração.

Abaixo, confira como aproveitar ao máximo os benefícios do salmão com 4 receitas irresistíveis!

Tartare de salmão

Ingredientes

200 g de salmão sem pele e cortado em cubos

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de cebolinha picada

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o salmão e tempere com suco de limão, cebolinha, sal e pimenta-do-reino. Adicione azeite e mexa para incorporar. Após, com o auxílio de um aro de metal, modele o tartare e disponha em um prato. Sirva em seguida.

Risoto de salmão

Ingredientes

350 g de arroz arbóreo

80 g de manteiga

1 cebola descascada e picada

1 xícara de chá de vinho branco seco

1,3 l de caldo de legumes

400 g de salmão sem pele e cortado em cubos

1/4 de xícara de chá de creme de leite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o caldo de legumes e leve ao fogo baixo para aquecer. Enquanto isso, em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cebola e doure. Acrescente o arroz e refogue até ficar transparente. Adicione o salmão e refogue por 5 minutos. Junte o vinho branco e cozinhe até secar completamente. Aos poucos, coloque o caldo de legumes, uma concha por vez, e cozinhe por 20 minutos, mexendo sempre. Após, coloque o creme de leite e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Salmão assado com batata (Imagem: from my point of view | Shutterstock)

Salmão assado com batata

Ingredientes

1 posta de salmão

Suco de 1 limão

6 ramos de alecrim

1 colher de sopa de molho de soja

100 g de manteiga

1 kg de batata cortada em meia-lua

cortada em meia-lua Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o salmão e tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Após, disponha o peixe em um refratário e coloque os ramos de alecrim e a manteiga sobre ele. Acomode as batatas ao redor do salmão e leve-os ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos, regando com o molho de soja na metade do tempo. Retire do forno e sirva em seguida.

Estrogonofe de salmão

Ingredientes

2 colheres de sopa de manteiga

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

500 g de salmão sem pele e cortado em cubos

2 colheres de sopa de mostarda

3 colheres de sopa de ketchup

100 g de cogumelo champignon fatiado

1/2 xícara de chá de água quente

1 xícara de chá de creme de leite

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o salmão e refogue por 2 minutos, mexendo delicadamente para o peixe não desmanchar. Acrescente o sal, a mostarda, o ketchup, o cogumelo e a água e cozinhe por 5 minutos. Por último, coloque o creme de leite e mexa até obter uma consistência homogênea. Desligue o fogo e sirva em seguida.