Pão, ovo e leite são alimentos comuns no café da manhã dos brasileiros. Porém, consumi-los todos os dias “in natura” pode entediar e até enjoar. Pensando em diversificar a principal refeição do dia, a nutricionista Mariane Alves indica 4 receitas proteicas com alimentos que podem — e devem — ser consumidos para ter uma rotina cheia de energia e disposição.

“Decidi compartilhar essas receitas para quem está sem ideia do que comer de manhã e cansou do ovo mexido ou não tem tanta fome. Opções gostosas e proteicas podem contribuir — e muito — para o metabolismo”, explica.

Mariane Alves ainda lembra que “pular” o café da manhã é um dos erros mais comuns no processo de emagrecimento e pode ser prejudicial para a saúde. “Por isso, não comer não é uma opção”, alerta.

Abaixo, confira 4 receitas para um café da manhã proteico recomendadas pela nutricionista!

Cappuccino proteico

Ingredientes

Café

Leite desnatado ou vegetal

Whey protein

Canela

Modo de preparo

Basta misturar o café com leite desnatado ou vegetal, whey protein e canela em um mix ou no liquidificador. O whey auxilia na construção e reparação muscular, além de contribuir para a perda de gordura quando combinado com uma dieta equilibrada e atividade física.

Reinvenção do pão com ovo

Ingredientes

Pão francês sem miolo

sem miolo 2 ovos mexidos

Creme de ricota light

Temperos (orégano, páprica ou salsinha) a gosto

Modo de preparo

A união do pão e do ovo não tem como dar errado. Mas, nessa, o diferencial é o creme de ricota. Misture nos ovos após prontos e adicione o tempero de sua preferência, como orégano, páprica ou salsinha. Coloque no pão e sirva em seguida.

Bowl proteico (Imagem: Little Hand Creations | Shutterstock)

Bowl proteico

Ingredientes

Iogurte proteico

proteico Frutas (como banana, amora e morango)

Mix de fibras (aveia, linhaça e chia)

Modo de preparo

No bowl, coloque as frutas e o iogurte. Por cima, jogue o mix de fibras. As fibras são importantes, pois contribuem para o funcionamento do intestino, previnem a constipação e promovem a saciedade, além de ajudarem a controlar os níveis de açúcar e colesterol no sangue.

Tapioca invertida

Ingredientes

Muçarela

2 ovos

Tapioca

Modo de preparo

Na frigideira, coloque a muçarela e espere criar uma “casquinha”. Em seguida, coloque os ovos e a tapioca por cima. Depois é só fechar, igual quando se faz apenas a tapioca recheada.

