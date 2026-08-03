Cada vez mais pessoas têm buscado reduzir o consumo de carne, seja por motivos de saúde, sustentabilidade ou preferência pessoal. No entanto, essa mudança deve ser feita de forma equilibrada para garantir a ingestão adequada de proteínas, vitaminas e minerais.

Segundo Natalia Ipaves, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, não é necessário eliminar completamente os alimentos de origem animal para obter os benefícios para a saúde. Pequenas mudanças na rotina alimentar já podem contribuir para uma dieta mais variada e rica em nutrientes.

“Reduzir o consumo de carne não significa abrir mão da qualidade nutricional. Existem diversas combinações de alimentos vegetais capazes de fornecer proteínas, fibras e outros nutrientes importantes para o organismo”, explica a professora.

A seguir, confira 4 receitas para quem quer reduzir o consumo de carne!

1. Hambúrguer de grão-de-bico

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

2 colheres de sopa de aveia em flocos

2 colheres de sopa de salsa picada

1 colher de chá de páprica doce

1/2 colher de chá de cominho em pó

1/2 colher de chá de sal

1 pitada de pimenta-do-reino moída

Modo de preparo

Amasse o grão-de-bico com um garfo ou processador. Transfira para um recipiente e misture com os demais ingredientes. Modele no formato de hambúrgueres, coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 minutos, virando na metade do tempo. Também é possível preparar em frigideira antiaderente. Sirva em seguida.

2. Taco de feijão-preto

Ingredientes

1 xícara de chá de feijão-preto cozido e escorrido

cozido e escorrido 4 tortilhas de milho ou de trigo

1 xícara de chá de alface fatiada

1 tomate sem sementes e picado

1/2 xícara de chá de milho-verde cozido

Polpa de 1 abacate amassada

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de azeite de oliva

1/2 colher de chá de cominho em pó

1/2 colher de chá de páprica defumada

1/2 colher de chá de sal

1 pitada de pimenta-do-reino moída

1 dente de alho descascado e picado

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho. Acrescente o feijão-preto, o cominho, a páprica defumada, o sal e a pimenta-do-reino e misture por cerca de 3 minutos. Em um recipiente à parte, coloque o abacate e o suco de limão e mexa para incorporar. Reserve. Em uma frigideira em fogo médio, aqueça as tortilhas. Após, monte os tacos com o feijão-preto, a alface, o tomate, o milho-verde e o creme de abacate. Sirva em seguida.

Escondidinho de lentilha com purê de batata (Imagem: Nina Firsova | Shutterstock)

3. Escondidinho de lentilha com purê de batata

Ingredientes

Recheio

1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida

e escorrida 1 tomate sem sementes e picado

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 colher de chá de sal

1 pitada de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de páprica defumada

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Purê de batata

3 batatas médias descascadas, cozidas e amassadas

1/2 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de manteiga

1/2 colher de chá de sal

1 pitada de noz-moscada

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente a lentilha, o tomate, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica defumada e refogue por cerca de 5 minutos. Desligue o fogo e finalize com o cheiro-verde.

Purê e montagem

Em um recipiente, misture as batatas amassadas com o leite, a manteiga, o sal e a noz-moscada e mexa até obter uma textura cremosa. Após, em um refratário, distribua o recheio de lentilha, cubra com o purê e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 20 minutos, ou até dourar levemente. Sirva em seguida.

4. Quibe de abóbora com quinoa

Ingredientes

2 xícaras de chá de abóbora cozida e amassada

1 xícara de chá de quinoa cozida

cozida 1/2 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de hortelã picada

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de cominho em pó

1 pitada de pimenta-do-reino moída

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes até obter uma massa homogênea. Transfira para uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 minutos, ou até dourar. Sirva em seguida.

Atenção às proteínas

De acordo com a professora Natalia Ipaves, a combinação de leguminosas, cereais, ovos, leite e derivados pode ajudar a suprir as necessidades nutricionais da maioria das pessoas. “O mais importante é que a redução da carne seja acompanhada por uma alimentação variada e equilibrada. Em alguns casos, especialmente quando há restrições mais severas, pode ser interessante contar com a orientação de um nutricionista para garantir a ingestão adequada de nutrientes”, finaliza.

Por Priscila Dezidério