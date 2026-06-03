Com presença garantida na Copa do Mundo de 2026, o México leva para o torneio não apenas sua tradição no futebol, mas também uma das gastronomias mais famosas e apreciadas do planeta. Reconhecida pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, a culinária mexicana reflete séculos de história e influências que ajudaram a moldar a identidade do país, reunindo receitas cheias de cor, textura e personalidade.

A seguir, veja 4 receitas mexicanas tradicionais para entrar no clima da Copa do Mundo!

1. Quesadilla de carne com pico de gallo

Ingredientes

Quesadilla

8 tortilhas de trigo

500 g de carne moída

1 colher de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate cortado em cubos

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de cominho em pó

400 g de queijo muçarela ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Pico de gallo

2 tomates cortados em cubos

1/4 de xícara de chá de cebola-roxa picada

2 colheres de sopa de coentro picado

Suco de 1 limão

1 pimenta jalapeño sem sementes e picada

Sal a gosto

Modo de preparo

Quesadilla

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar macia. Acrescente o alho e mexa por alguns segundos. Junte a carne moída e cozinhe até dourar. Adicione o tomate, a páprica defumada, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e cozinhe até o tomate se desmanchar e o recheio ficar encorpado. Reserve.

Pico de gallo

Em um recipiente, misture o tomate, a cebola-roxa, o coentro, o suco de limão, o sal e a pimenta jalapeño. Reserve.

Montagem

Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Coloque a tortilha para esquentar e distribua parte do queijo muçarela sobre metade da tortilha e cubra com uma porção do recheio de carne. Adicione mais queijo sobre o recheio e dobre a tortilha ao meio. Cozinhe até a parte inferior ficar dourada e crocante. Vire com cuidado e deixe dourar do outro lado até o queijo derreter completamente. Repita o processo com as demais tortilhas, o recheio de carne e o queijo. Corte as quesadillas em triângulos e sirva acompanhadas do pico de gallo.

2. Esquites

Ingredientes

4 espigas de milho -verde debulhadas

-verde debulhadas 1 colher de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 xícaras de chá de caldo de legumes

1 colher de sopa de suco de limão

1/4 de xícara de chá de coentro picado

50 g de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente os grãos de milho-verde e cozinhe por alguns minutos, mexendo ocasionalmente. Adicione o caldo de legumes, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe até o milho-verde ficar macio e parte do líquido reduzir. Desligue o fogo e misture o suco de limão e o coentro. Distribua a preparação em tigelas individuais, finalize com o queijo parmesão e sirva em seguida.

Guacamole (Imagem: Ikhsan Muliadi | Shutterstock)

3. Guacamole

Ingredientes

Polpa de 2 abacates

1 tomate cortado em cubos

1 cebola-roxa picada

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de coentro picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, amasse o abacate com um garfo até obter a textura desejada, deixando alguns pedaços maiores para textura. Adicione o tomate, a cebola-roxa, o suco de limão e o coentro. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture delicadamente até incorporar todos os ingredientes. Sirva em seguida.

Dica: sirva com nachos.

4. Burrito de carne

Ingredientes

6 tortilhas de trigo

500 g de carne bovina cortada em tiras

1 colher de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 pimentão vermelho cortado em tiras

vermelho cortado em tiras 1 pimenta jalapeño sem sementes e picada

1 tomate cortado em cubos

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de cominho em pó

1 xícara de chá de feijão-preto cozido e escorrido

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

1/2 xícara de chá de alface cortada em tiras

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho por 3 minutos. Acrescente a carne e cozinhe até dourar. Junte o pimentão, a pimenta jalapeño e o tomate e cozinhe até ficarem macios. Tempere com páprica doce, cominho, sal e pimenta-do-reino e misture bem. Reserve.

Em outra frigideira, aqueça as tortilhas em fogo médio por alguns segundos de cada lado para deixá-las mais maleáveis. Distribua o feijão-preto, a carne temperada, o queijo muçarela e a alface no centro de cada tortilha. Dobre as laterais para dentro e enrole firmemente, formando os burritos. Coloque os burritos em uma frigideira em fogo médio e doure levemente dos dois lados. Sirva em seguida.