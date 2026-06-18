Variedades

4 receitas juninas para se aquecer nos dias frios

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 18/06/26 18h15
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Curau com canela (Imagem: Juliana Verly | Shutterstock)

Os dias frios de junho costumam combinar perfeitamente com pratos quentes, sabores tradicionais e momentos de confraternização. Nessa época do ano, preparos típicos ganham ainda mais destaque, trazendo conforto e aquele gostinho especial das celebrações de São João.

Das receitas salgadas às sobremesas servidas bem quentes, existem diversas maneiras de aproveitar os ingredientes característicos da temporada. Confira as receitas juninas a seguir e encontre opções deliciosas para aquecer o corpo durante o inverno!

1. Curau com canela

Ingredientes

  • 8 espigas de milho-verde
  • 500 ml de leite integral
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1 pitada de sal
  • Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Retire as palhas e os cabelos das espigas. Com uma faca afiada, corte os grãos rente ao sabugo e transfira para o liquidificador. Adicione o leite e bata por cerca de 3 minutos, até obter uma mistura homogênea. Depois, passe o conteúdo por uma peneira fina, pressionando bem com uma colher para extrair todo o líquido. Descarte o bagaço restante.

Despeje o líquido em uma panela, acrescente o açúcar e a pitada de sal. Leve ao fogo médio, mexendo sem parar. Quando começar a engrossar, reduza para fogo baixo e continue mexendo por aproximadamente 15 a 20 minutos, até formar um creme espesso, brilhante e bem cozido. Após, distribua o curau ainda quente em tigelas. Finalize com uma camada leve de canela em pó e sirva em seguida.

2. Canjica com amendoim e canela

Ingredientes

  • 500 g de canjica branca
  • 2 l de água
  • Água para demolho
  • 1 l de leite integral
  • 200 ml de leite de coco
  • 395 g de leite condensado
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1 xícara de chá de amendoim torrado e grosseiramente triturado
  • 1 canela em pau
  • 4 cravos-da-índia
  • 1 pitada de sal
  • Canela em pó a gosto para finalizar

Modo de preparo

Coloque a canjica em uma tigela grande, cubra com água e deixe de molho por pelo menos 8 horas. Depois, escorra a água e transfira a canjica para uma panela de pressão. Adicione os 2 litros de água, tampe a panela e cozinhe em fogo médio por aproximadamente 40 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão sair naturalmente.

Abra a panela e acrescente o leite integral, o leite de coco, o leite condensado, o açúcar, a canela em pau, os cravos-da-índia e a pitada de sal. Leve a panela ao fogo médio e cozinhe por cerca de 25 minutos, mexendo ocasionalmente para evitar que grude no fundo.

Quando o caldo estiver mais encorpado e cremoso, adicione o amendoim triturado e misture bem. Cozinhe por mais 5 minutos para incorporar os sabores. Retire a canela e os cravos-da-índia. Distribua a canjica em tigelas individuais e finalize com canela em pó. Sirva ainda quente.

Caldo verde servido em panela com couve fatiada e rodelas de linguiça, acompanhado por fatias de pão sobre uma mesa
Caldo verde com linguiça (Imagem: AnaMarques | Shutterstock)

3. Caldo verde com linguiça

Ingredientes

Caldo

  • 800 g de batata descascada e cortada em cubos
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1,5 l de água
  • 1 folha de louro
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 250 g de linguiça calabresa defumada cortada em rodelas
  • 3 xícaras de chá de couve-manteiga fatiada bem fina

Modo de preparo

Caldo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Após, adicione a cebola e refogue por cerca de 4 minutos, até começar a ficar transparente. Em seguida, acrescente o alho e mexa por mais 1 minuto. Depois, junte a batata e misture bem para envolver os ingredientes. Adicione a água e a folha de louro.

Deixe cozinhando em fogo médio por aproximadamente 25 minutos, até que a batata esteja bem macia. Retire a folha de louro, transfira para o liquidificador e bata. Caso prefira uma textura mais refinada, passe o conteúdo por uma peneira. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Aqueça uma frigideira em fogo médio-alto. Em seguida, disponha as rodelas de linguiça. Deixe dourar por cerca de 3 minutos de cada lado, até formar uma superfície levemente tostada e caramelizada. Reserve. Volte o caldo para a panela e adicione a couve-manteiga e a linguiça. Cozinhe em fogo baixo por apenas 2 minutos, para a couve-manteiga ficar macia, mas ainda com a cor verde intensa. Sirva imediatamente.

4. Vaca atolada

Ingredientes

  • 1 kg de costela bovina cortada em pedaços
  • 1 kg de mandioca descascada e cortada em pedaços médios
  • 1 cebola picada
  • 4 dentes de alho picados
  • 2 tomates maduros picados
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 1 colher de chá de colorau
  • 2 folhas de louro
  • 2 l de água quente
  • Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão grande, aqueça o óleo em fogo médio-alto. Adicione os pedaços de costela e doure por aproximadamente 10 minutos, virando para que fiquem bem selados por todos os lados. Acrescente a cebola e refogue por cerca de 4 minutos, até começar a ficar transparente. Em seguida, adicione o alho e cozinhe por mais 1 minuto. Junte os tomates, o colorau e as folhas de louro. Misture bem e cozinhe por aproximadamente 3 minutos, até os tomates começarem a desmanchar.

Despeje a água quente, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture. Tampe a panela e cozinhe por cerca de 40 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão sair naturalmente. Abra a panela e verifique se a carne está macia. Adicione a mandioca, misture delicadamente e cozinhe sem a tampa em fogo médio por aproximadamente 25 minutos.

Durante esse período, mexa ocasionalmente para que parte da mandioca se desfaça e engrosse naturalmente o caldo. Quando a carne estiver muito macia e o caldo encorpado, ajuste os temperos. Desligue o fogo, finalize com cheiro-verde e sirva imediatamente.

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