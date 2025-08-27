Presença constante nas mesas brasileiras, o frango é um daqueles ingredientes versáteis que agradam pelo sabor e praticidade. Além de nutritivo e acessível, ele se adapta bem a diferentes preparos, transitando com facilidade do clássico ao criativo. Essa versatilidade permite que cada receita tenha um sabor único, mesmo partindo da mesma base A seguir, aprenda a preparar 4 receitas fáceis e saudáveis com frango para o almoço!

Frango salteado com legumes

Ingredientes

400 g de peito de frango cortado em cubos

Suco de 1 limão

1 cenoura cortada em rodelas finas

1 pimentão vermelho cortado em tiras finas

1 tomate cortado em tiras

150 g de brócolis em floretes

em floretes 80 g de vagem cortada em pedaços

1 colher de sopa de óleo de gergelim torrado

2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

2 dentes de alho picados

1 pedaço pequeno de gengibre fresco ralado

1 colher de chá de mel

1 colher de chá de gergelim branco torrado

1 cebola cortada em tiras finas

2 colheres de sopa de cebolinha verde picada

Sal, pimenta-do-reino e coentro fresco picado a gosto

Modo de preparo

Coloque os cubos de peito de frango em um recipiente e tempere com o suco de limão, 1 dente de alho picado e sal e pimenta-do-reino. Misture bem com uma colher e deixe marinar por 15 minutos. Em uma frigideira grande, aqueça em fogo médio-alto 1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem. Adicione os cubos de peito de frango já temperados e salteie por aproximadamente 8 minutos, mexendo sempre até que fiquem dourados por fora e cozidos por dentro.

Retire o frango da frigideira e reserve em um prato. Na mesma frigideira, adicione o azeite restante. Acrescente a cebola em tiras, o restante do alho picado e o gengibre fresco ralado. Refogue em fogo médio por 2 minutos. Acrescente a cenoura em rodelas, o brócolis em floretes, o pimentão vermelho em tiras, o tomate e a vagem cortada. Salteie em fogo médio-alto por 4 a 5 minutos, mexendo sempre, até que os legumes fiquem macios, porém ainda crocantes.

Retorne o peito de frango já dourado à frigideira e adicione o óleo de gergelim torrado e o mel. Misture bem para que o molho envolva todos os ingredientes. Finalize salpicando o gergelim branco torrado e a cebolinha verde picada por cima. Ajuste o sal se necessário e adicione coentro fresco picado. Sirva imediatamente.

Frango com quiabo refogado

Ingredientes

500 g de coxa e sobrecoxa de frango sem pele

2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

1 cebola picada

picada 2 dentes de alho picados

250 g de quiabo cortado em pedaços grandes

Suco de 1 limão

200 ml de água filtrada

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

Coentro fresco picado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o frango com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Deixe descansar por 15 minutos. Em uma panela larga, aqueça o azeite em fogo médio e doure os pedaços de frango por 8 minutos, virando para dourar todos os lados. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola e o alho por 2 minutos. Adicione o quiabo e mexa por 3 minutos até começar a dourar. Acrescente o frango novamente, despeje a água, tampe e cozinhe em fogo baixo por 25 minutos. Finalize com coentro fresco picado e sirva em seguida.

Frango ensopado com legumes no molho de tomate (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock)

Frango ensopado com legumes no molho de tomate

Ingredientes

4 coxas e sobrecoxas de frango

2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

1 cebola cortada em rodelas finas

2 dentes de alho picados

2 cenouras cortadas em rodelas

2 pimentões vermelhos cortados em tiras largas

400 g de tomate maduro sem pele e sem sementes picado

200 ml de polpa de tomate

150 ml de água filtrada

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de sal

2 colheres de sopa de salsinha fresca picada

Folhas de louro a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as coxas e sobrecoxas de frango e tempere com sal, pimenta-do-reino e a páprica doce. Misture bem e deixe descansar por 15 minutos. Aqueça uma panela grande e funda em fogo médio e adicione o azeite de oliva extravirgem. Coloque os pedaços de frango temperados e doure cada lado por 6 minutos, até criar uma camada dourada. Retire e reserve em um prato.

Na mesma panela, adicione a cebola em rodelas e o alho picado. Refogue em fogo médio por 3 minutos. Acrescente as cenouras e os pimentões e refogue por mais 4 minutos. Junte o tomate picado, a polpa de tomate e a água filtrada. Misture bem e deixe levantar fervura.

Retorne o frango dourado à panela, adicione as folhas de louro a gosto, tampe parcialmente e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 15 minutos, mexendo de vez em quando, até que o frango esteja macio e o molho, encorpado. Desligue o fogo, polvilhe a salsinha fresca picada por cima e sirva ainda quente.

Frango desfiado com abóbora cabotiá

Ingredientes

300 g de peito de frango cozido e desfiado

300 g de abóbora cabotiá cortada em cubos

cabotiá cortada em cubos 1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem

1 cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

Cheiro-verde fresco picado a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela média, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho por 2 minutos. Acrescente a abóbora, cubra com água fervente e cozinhe até a abóbora ficar macia. Após, acrescente o frango desfiado e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por 5 minutos em fogo baixo. Finalize com cheiro-verde fresco picado.