4 receitas de lanches salgados ricos em proteínas para o café da tarde

No café da tarde, a fome costuma bater de forma intensa. Para esses momentos, nada melhor do que lanches que unem sabor, praticidade e boas doses de proteína. Ideais para quem busca uma alimentação mais equilibrada, eles ajudam a manter a saciedade, fornecem energia e ainda ajudam a variar o cardápio — sem cair na tentação de opções pouco nutritivas.

Pensando nisso, selecionamos 4 receitas de lanches salgados ricos em proteínas que você precisa experimentar. Confira!

1. Crepe de aveia com atum

Ingredientes

Massa

2 ovos

3 colheres de sopa de farinha de aveia

2 colheres de sopa de leite desnatado

Recheio

170 g de atum ao natural escorrido

1 colher de sopa de iogurte natural

1 tomate cortado em rodelas

Sal, orégano e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture os ovos, a farinha de aveia, o leite desnatado e o sal até obter uma massa homogênea. Após, aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e despeje a massa na panela, espalhando para formar um disco fino. Cozinhe até a base firmar e dourar levemente, depois vire com cuidado e deixe dourar o outro lado.

Em um recipiente, misture o atum com o iogurte natural e tempere com sal. Espalhe o recheio sobre o crepe ainda quente, distribua as rodelas de tomate e coloque a cebolinha. Dobre ao meio e polvilhe com orégano. Sirva em seguida.

2. Sanduíche de ricota com vegetais

Ingredientes

2 fatias de pão integral

1/2 xícara de chá de ricota amassada

amassada 1 colher de sopa de iogurte natural

1 tomate cortado em rodelas

2 folhas de alface-americana higienizadas

Sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a ricota com o iogurte natural, o sal e um fio de azeite de oliva até formar um creme úmido. Após, monte o sanduíche passando o creme de ricota no pão e adicionando o tomate e as folhas de alface. Junte uma fatia com a outra para formar o sanduíche e sirva em seguida.

Muffin de batata-doce com frango (Imagem: Cesarz | Shutterstock)



3. Muffin de batata-doce com frango

Ingredientes

1 xícara de chá de batata-doce cozida e amassada

1 xícara de chá de frango cozido e desfiado

2 ovos

2 colheres de sopa de iogurte natural

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a batata-doce com os ovos, o iogurte natural e o azeite de oliva até obter uma massa cremosa. Acrescente o frango desfiado, o sal, a pimenta-do-reino e a cebolinha e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Distribua a massa em forminhas para muffin de silicone e leve ao forno preaquecido a 180 °C até que estejam firmes e levemente dourados por cima. Sirva em seguida.

4. Bolinho de grão-de-bico com queijo

Ingredientes

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido, escorrido e amassado

cozido, escorrido e amassado 1 ovo

1/2 xícara de chá de queijo branco amassado

1 colher de sopa de farinha de aveia

Sal e páprica defumada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o grão-de-bico, o ovo, o queijo, o sal e a páprica defumada. Adicione a farinha de aveia aos poucos e mexa até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas. Disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos, virando na metade do tempo para dourar por igual. Sirva em seguida.